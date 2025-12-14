Tajná vojna proti Európe? TIETO udalosti nie sú náhoda! Rusko skúša pripravenosť, prebieha sabotážna MAŠINÉRIA

MOSKVA - Rusko má podľa nových zistení využívať sieť takzvaných „gig worker“ sabotérov – nájomných jednotlivcov bez prepojenia na štát – ktorí majú vykonávať útoky po celej Európe. Cieľom má byť testovanie zraniteľností kontinentu a príprava na väčší konflikt. Vyplýva to zo šokujúcej analýzy zverejnenej denníkom Financial Times.
Experti upozorňujú, že séria hybridných útokov a sabotáží, ktoré Európu zasiahli v posledných rokoch, vykazuje spoločný rukopis.Ruskí agenti si mali najímať freelancerov, ktorých úlohou bolo narúšať kritickú infraštruktúru – od železníc cez vodárne až po telekomunikačné siete. Informuje o tom New York Post, ktorý sa odvoláva na správu Financia Times (FT). Odborník na Rusko Keir Giles varuje, že zverejnené prípady sú len špičkou ľadovca. Podľa neho už nemožno tieto incidenty zľahčovať ako izolované činy jednotlivcov. „Je nezmyslom nazývať to inak než tým, čím to je – vojna proti Európe,“ povedal pre Financial Times.
Explodujúce balíky DHL, rozrezané podmorské káble či drony v štátoch NATO
Jedným z najvážnejších incidentov bol útok z júla 2024, keď na logistických uzloch DHL v Británii, Poľsku a Nemecku explodovali balíky. Podľa vyšetrovateľov boli bomby skonštruované tak, aby zničili nákladné lietadlá smerujúce do USA a spôsobili chaos podobný obdobiu po útokoch z 11. septembra.
V tom istom mesiaci zaznamenalo Fínsko sériu vlámaní do vodárenských zariadení a vodných veží. Odborníci sa obávajú, že išlo o prieskum možného útoku na zásobovanie vodou. Koncom roka 2024 boli tri podmorské optické káble, ktoré spájajú severské krajiny s Pobaltím a Nemeckom, úmyselne poškodené. Vyšetrovatelia okamžite začali pracovať s verziou, že za útokmi stojí Moskva.
Sabotáž alebo náhoda? KONŠPIRÁCIE okolo série železničných nehôd na Slovensku! REAKCIA odborníka
V roku 2025 zaznamenali štáty NATO desiatky prípadov, keď ruské drony narušili ich vzdušný priestor. Analytici tvrdia, že cieľom bolo testovať reakčný čas aliancie. Len minulý mesiac došlo v Poľsku k výbuchu bomby na železničnej trati smerujúcej na Ukrajinu. Poľský premiér Donald Tusk hovoril o „nevídanom akte sabotáže“.
Nájomní sabotéri: lacní, anonymní a zneužiteľní
Podľa Financial Times ruské spravodajské siete využívajú ľudí, ktorých nájdu online – často mladých mužov motivovaných iba peniazmi. Nemajú žiadne väzby na Rusko a Kremeľ ich môže jednoducho obetovať. Europol označuje tento nový fenomén za „gig ekonomiku“ ruských špionážnych operácií. Ich amatérizmus však často vedie k chybám. Príkladom je 21-ročný Dylan Earl, ktorý podpálil ukrajinský podnik v Londýne a následne ho usvedčil vlastný mobil s videozáznamom útoku.
Hoci európske štáty čelia čoraz väčšiemu tlaku, často sa im nedarí priamo dokázať prepojenie činov na Rusko. Typickým príkladom je prípad ruskej lode, ktorá v októbri poškodila podmorský kábel medzi Fínskom a Estónskom. Fínsky súd posádku oslobodil, keď kapitán tvrdil, že šlo o „nehodu“.
V Poľsku odhalili Putinovho SUPERŠPIÓNA: Neuveríte, ako to celé riadil! CENNÍK Pozrite, koľko a za čo Rusi platili
Člen nemeckého parlamentného výboru pre dohľad nad tajnými službami Konstantin von Notz varuje, že Európa nemôže ďalej zatvárať oči. „Keď to mňauká ako mačka a vyzerá to ako mačka, pravdepodobne je to mačka,“ povedal pre FT na adresu ruských akcií.
Predseda vojenského výboru NATO admirál Giuseppe Cavo Dragone vyhlásil, že aliancia musí na tieto skryté útoky reagovať oveľa dôraznejšie – dokonca nevylúčil, že by mohlo ísť aj o preventívne údery.