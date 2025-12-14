Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

Koniec jednej éry v Hongkongu: Najstaršia prodemokratická strana oznámila svoje rozpustenie

Lo Kin-chej predseda hongkonskej Demokratickej strany, vystupuje na tlačovej konferencii v sídle Demokratickej strany v Hongkongu v nedeľu Zobraziť galériu (2)
Lo Kin-chej predseda hongkonskej Demokratickej strany, vystupuje na tlačovej konferencii v sídle Demokratickej strany v Hongkongu v nedeľu (Zdroj: SITA/AP Photo/Chan Long Hei)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

HONGKONG - Najstaršia prodemokratická strana v Hongkongu formálne rozhodla o svojom rozpustení, oznámil jej líder v nedeľu po výročnom zasadnutí. Informuje o tom agentúra AFP.

„Oficiálne sme oznámili rozpustenie,“ povedal líder Demokratickej strany Lo Kin-chej na tlačovej konferencii. „Tento proces bol práve ukončený v čase zasadnutia mimoriadneho výboru,“ dodal. Strana vznikla v roku 1994 spojením viacerých demokratických hnutí, v posledných rokoch však čelila tlaku Pekingu v rámci ktorého bolo mnoho jej členov uväznených alebo odišli do exilu.

Lo Kin-chej predseda hongkonskej Demokratickej strany, vystupuje na tlačovej konferencii v sídle Demokratickej strany v Hongkongu v nedeľu
Zobraziť galériu (2)
Lo Kin-chej predseda hongkonskej Demokratickej strany, vystupuje na tlačovej konferencii v sídle Demokratickej strany v Hongkongu v nedeľu  (Zdroj: SITA/AP Photo/Chan Long Hei)

Predstavitelia strany zohrali dôležitú úlohu pri vzniku zásady „jedna krajina, dva systémy“ po tom, čo Británia v roku 1997 odovzdala správu svojej bývalej kolónie komunistickej Číne. Po demokratických protestoch v roku 2019 tlak Pekingu na občiansku spoločnosť v Hongkongu zosilnel a zástupcovia Demokratickej strany rezignovali na svoje mandáty v miestnom parlamente.

Viac o téme: RozpustenieDemokratická stranaHongkongLo Kin-chej
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Predseda vlády SR Robert
Premiér varuje: Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“
Domáce
FOTO Maďarský politik Péter Magyar
Maďarská opozícia bije na poplach: Viktor Orbán nemá inú možnosť, ako okamžite podať demisiu!
Zahraničné
Milan Majerský.
V debatách o vstupe Krátkeho do klubu KDH sa blížime do finálne, uviedol Majerský
Domáce
Prezident USA Donald Trump.
Trump znovu kritizoval Európu pre jej migračnú a energetickú politiku
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Úryvok z relácie Pečie celé Slovensko
Úryvok z relácie Pečie celé Slovensko
Prominenti
Prišli do reštaurácie a okradli iného zákazníka: Polícia pátra po mužoch, nepoznáte ich?
Prišli do reštaurácie a okradli iného zákazníka: Polícia pátra po mužoch, nepoznáte ich?
Správy
Drobová je kolegyňa snov: Tomuto hovorí NIE... A v štábe ju za to MILUJÚ!
Drobová je kolegyňa snov: Tomuto hovorí NIE... A v štábe ju za to MILUJÚ!
Prominenti

Domáce správy

Andrej Danko
Zásadná zmena na stole? Danko chce, aby sa voľba prezidenta vrátila do rúk NR SR: Koalícia sa podľa neho triešti
Domáce
Drzá krádež v centre
Drzá krádež v centre Bratislavy! Muž ukradol peňaženku s 1500 eurami: VIDEO Polícia po ňom pátra
Domáce
Prípadom sa zaoberá polícia.
Desivý nález na severe Slovenska: Ženu našli bez známok života! Polícia zadržala jej manžela
Domáce
Komárno muselo zatvoriť termálny bazén: Pre zlý stav začali veľkú rekonštrukciu strechy
Komárno muselo zatvoriť termálny bazén: Pre zlý stav začali veľkú rekonštrukciu strechy
Komárno

Zahraničné

Lo Kin-chej predseda hongkonskej
Koniec jednej éry v Hongkongu: Najstaršia prodemokratická strana oznámila svoje rozpustenie
Zahraničné
Izrael zasadil tvrdú ranu:
Izrael zasadil tvrdú ranu: Hnutie Hamas priznalo smrť muža zodpovedného za výrobu zbraní
Zahraničné
FOTO HOROR na austrálskej pláži
HOROR na austrálskej pláži počas židovského sviatku: Hlásia 12 mŕtvych, vrátane detí! Útok označili ako teroristický čin
Zahraničné
Chaos v uliciach Berlína:
Chaos v uliciach Berlína: Protest proti policajnému násiliu skončil zraneniami a zásahom polície
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Kali predstavil svoj životný
Kali predstavil svoj ŽIVOTNÝ projekt: A Orviská... Uff, to je poriadne PRIESVITNÉ tričko!
Domáci prominenti
VIDEO vnútri! BIZARNÉ Vianoce Seleny a
BIZARNÉ Vianoce Seleny a Bennyho: DVA stromčeky a na nich... Zavárané uhorky či krabica mlieka!
Zahraniční prominenti
Gabriela Drobová.
Drobová je kolegyňa snov: Tomuto hovorí NIE... A v štábe ju za to MILUJÚ!
Domáci prominenti
Foto vnútri Goldie Hawn
Ako vosková figurína! Z týchto záberov slávna herečka nadšená NEBUDE
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dôchodcovia odhalili matematickú dieru
Dôchodcovia odhalili MATEMATICKÚ DIERU v lotérii: 26 miliónov im priniesla obyčajná ARITMETIKA!
Zaujímavosti
Ázijská dedinka pripomína Alpy:
Ázijská dedinka pripomína Alpy: Prečo v nej tajne vyrábali pušný prach?
dromedar.sk
Kameň, papier, nožnice... Hra,
Kameň, papier, nožnice... Hra, ktorú poznáme všetci, má TAJNÉ PRAVIDLÁ: Takto budete vyhrávať stále!
Zaujímavosti
Vedci prelomili TABU: Najlacnejší
Vedci prelomili TABU: Najlacnejší spôsob, ako SPOMALIŤ starnutie! TÝCHTO sedem návykov doslova ničí DNA
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek, platia už od nedele
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce

Ekonomika

TOP 10 najbohatších krajín sveta za rok 2025: Niektoré vás prekvapia!
TOP 10 najbohatších krajín sveta za rok 2025: Niektoré vás prekvapia!
Slovensko sa mení na krajinu starcov: Bude sa mať kto postarať o armádu odkázaných ľudí?
Slovensko sa mení na krajinu starcov: Bude sa mať kto postarať o armádu odkázaných ľudí?
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)

Varenie a recepty

Išelské kolieska: 5 najlepších náplní, vďaka ktorým budú dokonalé.
Išelské kolieska: 5 najlepších náplní, vďaka ktorým budú dokonalé.
Vianočné guľôčky na 22 spôsobov: Rýchle recepty, ktoré zvládnu aj zaneprázdnené gazdinky.
Vianočné guľôčky na 22 spôsobov: Rýchle recepty, ktoré zvládnu aj zaneprázdnené gazdinky.
Vianočné štafetky v čokoláde s kávovo-rumovým krémom
Vianočné štafetky v čokoláde s kávovo-rumovým krémom
Koláče a torty
Kedy plniť linecké a čo viete použiť namiesto klasického lekváru
Kedy plniť linecké a čo viete použiť namiesto klasického lekváru
Rady a tipy

Šport

Rozprávka sa nekončí: Uchmatla triumf v superobráku, šok pre Shiffrinovú, rozladená Vonnová
Rozprávka sa nekončí: Uchmatla triumf v superobráku, šok pre Shiffrinovú, rozladená Vonnová
Najnovšie športové správy
Maďarská demolácia v Dunkerque: Slovenské hokejové reprezentantky utrpeli drvivú prehru
Maďarská demolácia v Dunkerque: Slovenské hokejové reprezentantky utrpeli drvivú prehru
Ženský hokej
VIDEO Češka zažila návrat ako z pekla: Brutálna nakladačka a sprcha úderov ju totálne položili
VIDEO Češka zažila návrat ako z pekla: Brutálna nakladačka a sprcha úderov ju totálne položili
Bojové športy
VIDEO Šok na MS: 71-ročný dôchodca prepísal všetky dejiny a čaká ho známa hviezda
VIDEO Šok na MS: 71-ročný dôchodca prepísal všetky dejiny a čaká ho známa hviezda
Ostatné

Auto-moto

Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy

Kariéra a motivácia

Prečo mladí menia prácu častejšie než ponožky?
Prečo mladí menia prácu častejšie než ponožky?
Trendy na trhu práce
Zarábajte viac s rovnakou prácou: malé zmeny v rutine, ktoré prinášajú veľké výsledky
Zarábajte viac s rovnakou prácou: malé zmeny v rutine, ktoré prinášajú veľké výsledky
Motivácia a produktivita
5 detailov na LinkedIne, ktoré personalisti odhalia skôr, než sa predstavíte
5 detailov na LinkedIne, ktoré personalisti odhalia skôr, než sa predstavíte
Získaj prácu
Vianočné večierky vo firmách: Kedy je zábava ešte v norme a kedy už prekračuje hranice?
Vianočné večierky vo firmách: Kedy je zábava ešte v norme a kedy už prekračuje hranice?
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Veda a výskum
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Bezpečnosť
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Veda a výskum
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Veda a výskum

Bývanie

Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?

Pre kutilov

Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Záhrada
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

4 znamenia zverokruhu, ktoré budú hlavnými postavami roku 2026: Svet im bude ležať pri nohách
Zábava
4 znamenia zverokruhu, ktoré budú hlavnými postavami roku 2026: Svet im bude ležať pri nohách
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Andrej Danko
Domáce
Zásadná zmena na stole? Danko chce, aby sa voľba prezidenta vrátila do rúk NR SR: Koalícia sa podľa neho triešti
HOROR na austrálskej pláži
Zahraničné
HOROR na austrálskej pláži počas židovského sviatku: Hlásia 12 mŕtvych, vrátane detí! Útok označili ako teroristický čin
Prípadom sa zaoberá polícia.
Domáce
Desivý nález na severe Slovenska: Ženu našli bez známok života! Polícia zadržala jej manžela
Ilustračná foto
Domáce
Obrovská radosť motoristov: Po prudkom raste cien palív prichádza veľká zmena! TAKÝTO vývoj očakáva analytik

Ďalšie zo Zoznamu