Obrovská radosť motoristov: Po prudkom raste cien palív prichádza veľká zmena! TAKÝTO vývoj očakáva analytik

BRATISLAVA - Po tom, čo ceny palív prudko vzrástli a vrchol dosiahli na úrovni 1,57 eura za liter benzínu a 1,55 za liter nafty, prišlo konečne priaznivejšie obdobie. Od minulého týždňa ceny palív postupne klesajú a pre motoristov tak svitá na lepšie časy. Ba čo viac, liter benzínu už vieme kúpiť pod 1,5 eura. Analytik má ďalšie dobré správy, očakáva ďalšie zlacňovanie!
Zhruba v polovici novembra začali cewny palív prudko rásť, až narazili na vrchol. Liter benzínu sme v tom čase kupovali za 1,569 eura a naftu o 2 centy lacnejšiu, za 1,549 eura. Postupne však ceny začali klesať, čo potešilo nejedného motoristu. Až napokon dosiahli aktuálne ceny, ktoré sú v porovnaní s cenami spred mesiaca mimoriadne príjemné.
Aktuálne stojí liter benzínu na čerpačke Slovnaft a Shell 1,494 eura, liter nafty 1,449 eura. Na čerpačke OMV sú ceny málinko vyššie, a to 1,499 eura za liter benzínu a 1,459 eura za liter nafty. Najlacnejšie tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1,429 eura za liter nafty a 1,474 eura za liter benzínu. Za mesiac tak ceny klesli v priemere o 7,5 centu v prípade benzínu a o 10 centov v prípade nafty.
Ceny palív zlacneli nadpriemerne rýchlo, priznáva Štatistický úrad
Ceny pohonných látok po dvoch týždňoch zdražovania poklesli o 2,5 až 4 centy za liter. Vďaka tomu spotrebitelia platili za benzín najmenej za posledný mesiac a za naftu trojtýždňové minimum. Ceny pohonných látok sa držali približne na úrovni spred roka, uviedol Štatistický úrad.
"Aktuálne ceny všetkých druhov pohonných látok počas 48. týždňa zaznamenali viditeľné zníženie. Všetky druhy benzínov aj nafty zaznamenali výrazne nadpriemerné medzitýždňové zlacnenie o 2,5 až 4 centy za liter. Išlo o dynamickejšie zlacnenie ako je dlhodobý priemer medzitýždňových výkyvov cien, ktoré je ± 1,5 centa za liter. Benzíny sa predávali za najnižšie ceny za posledný mesiac, motorová nafta dosiahla trojtýždňové minimum," uviedli štatistici.
Ako dodali, liter obyčajného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,512 eura, medzitýždňovo zlacnel o 3,6 centa. Prémiové benzíny dosiahli priemernú hodnotu 1,710 eura za liter, ceny klesli v priemere o 4,1 centa. Bežná nafta stála 1,491 eura za liter, o 2,6 centa menej ako v predchádzajúcom týždni. Priemerná cena prémiovej nafty bola na úrovni 1,681 eura a klesla o 3,3 centa za liter. V dlhodobom medziročnom porovnaní spotrebitelia platili za benzín nižšie ceny o 0,5 %, naopak pri motorovej nafte si 0,5 % za liter priplatili.
"Ceny plynov zostali v porovnaní s predchádzajúcim týždňom na takmer rovnakej úrovni. Zlacnel iba LNG (skvapalnený zemný plyn) o 0,5 centa na 1,591 eura za kilogram. Ostatným plynom sa ceny nezmenili, CNG (stlačený zemný plyn) stál 1,699 eura za kilogram, cena LPG (skvapalnený ropný plyn bola 0,675 eura za liter. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka2) bola cena plynu CNG vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 10,2 %, LNG o 2,9 % a alternatívny plyn bioLNG o 24,7 %," uzavreli odborníci.
Analytik: Čaká nás ďalšie zlacňovanie
Keďže sa blížia sviatky, počas ktorých je prirodzene vyšší pohyb áut, sme sa pýtali komoditného analytika Borisa Tomčiaka zo spoločnosti Finlord, aký vývoj v prípade cien palív očakáva a prečo došlo k takému výraznému zlacneniu. Ako uviedol, dôvody sú dva. "Cena ropy Brent poklesla už k 61 USD za barel a zároveň prudko poklesli veľkoobchodné marže na celom európskom trhu. Ponuka ropy na globálnom trhu rastie a dokonca je mierny prebytok, keďže kartel OPEC tento rok svoju produkciu výrazne navýšil. Zároveň sa viac ropy ťaží v Spojených štátoch a Južnej Amerike. V prípade ponuky palív sa tiež podarilo nahradiť výpadok produkcie v Rusku, kde je časť rafinérií poškodená v dôsledku ukrajinských dronových útokov," vysvetlil pre Topky.sk. Ako dodal, pre motoristov má ďalšie dobré správy. Týkajú sa vývoja cien. "Ceny pohonných hmôt budú klesať i v druhej polovici decembra. Zníženie priemerných cien do konca roka by malo byť v rozmedzí 3 až 4 centov za liter," uzavrel.