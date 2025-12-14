Drzá krádež v centre Bratislavy! Muž ukradol peňaženku s 1500 eurami: VIDEO Polícia po ňom pátra

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo 7. decembra v jednej z reštaurácií na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. V tejto súvislosti pátra po neznámom páchateľovi. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zároveň zverejnila aj videozáznam.
„Neznámy páchateľ si sadol za poškodeného a z bundy, ktorú mal prevesenú cez operadlo stoličky, mu odcudzil peňaženku s hotovosťou vo výške 1500 eur,“ približuje polícia. Akékoľvek informácie k totožnosti mužov, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
Prišli do reštaurácie a okradli iného zákazníka: Polícia pátra po mužoch, nepoznáte ich? (Zdroj: FB / Polícia SR - Bratislavský kraj)