MIMORIADNY ONLINE Dronové explózie na okupovanom Kryme! Zelenskyj mieri na kľúčové rokovania do Berlína

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že sa v najbližších dňoch zúčastní na rokovaniach v Berlíne zameraných na ukončenie vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine. Uviedol to vo videopríhovore zverejnenom v sobotu večer na sociálnych sieťach, informovala agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:05 Ukrajina v sobotu večer podnikla sériu dronových útokov na viaceré ciele na území Ruska a na okupovanom polostrove Krym. Podľa ruského ministerstva obrany bolo od soboty večera do nedele rána nad ôsmimi ruskými regiónmi a anektovaným Krymom zneškodnených 235 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Na svojom webe o tom informovali britská stanica BBC a francúzsky denník Le Monde.
Zelenskyj potvrdil svoju cestu do Berlína
„V súčasnosti sa pripravujeme na stretnutia s americkou stranou a našimi európskymi priateľmi v najbližších dňoch. Berlín – bude tam veľa podujatí,“ povedal Zelenskyj, ktorý by mal rokovať aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Zatiaľ však nie je jasné, či Zelenskyj pricestuje do Berlína už v nedeľu a či sa stretne s vyslancom prezidenta USA Steveom Witkoffom. Zelenskyj uviedol, že ukrajinskí experti momentálne pracujú na detailoch bezpečnostných záruk, ktoré Kyjev požaduje ako podmienku mieru s Ruskom. Zdôraznil, že ide o spravodlivý mier pre Ukrajinu so zárukou, že Rusko nepodnikne na Ukrajine ďalšiu inváziu.
„Naša vyjednávacia pozícia je silná, pretože si udržiavame pozície na fronte, v obrannom priemysle aj vo vnútornej stabilite,“ dodal Zelenskyj. V Berlíne sú zároveň plánované aj rokovania medzi ukrajinskými predstaviteľmi a zástupcami Spojených štátov a európskych krajín o obnove vojnou zničeného štátu. „Najdôležitejšie budú moje stretnutia so zástupcami prezidenta (USA Donalda) Trumpa, ako aj rozhovory s európskymi partnermi a viacerými vedúcimi politikmi o základoch mieru – teda o politickej dohode na ukončenie vojny,“ uviedol Zelenskyj.
Ukrajinský líder zároveň kritizoval pôvodný 28-bodový plán Donalda Trumpa s tým, že obsahoval mnoho ruských požiadaviek. Podľa jeho slov sa teraz v Berlíne kladie dôraz na aktívnu a konštruktívnu spoluprácu smerujúcu k dôstojnej dohode. Ruskí zástupcovia sa na rokovaniach nezúčastnia. V nedeľu by sa malo na úrovni poradcov uskutočniť aj stretnutie o možnom prímerí na Ukrajine. Miesto a čas týchto konzultácií zostávajú zatiaľ dôverné podľa dohody zúčastnených strán.