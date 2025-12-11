Sabotáž alebo náhoda? KONŠPIRÁCIE okolo série železničných nehôd na Slovensku! REAKCIA odborníka

BRATISLAVA - Za posledné dva mesiace sa na Slovensku výrazne zvýšila intenzita železničných nehôd. Koaliční politici vrátane poslanca Dušana Jarjabka (Smer-SD) a ministra Rudolfa Huliaka naznačujú, že môže byť za tým sabotáž. Množstvo občanov tieto špekulácie vo veľkom šíria. Odborník vysvetľuje, čo sa na Slovensku deje.
Za posledné dva mesiace sa udialo viacero zrážok vlakov, železničných udalostí a nehôd. Je už na prvý pohľad zrejmné, že ich intenzita sa zvýšila. Ruka v ruke sa začali v poslednom období, najmä z úst koaličných predstaviteľov, objavovať špekulácie, že k nehodám dochádza úmyselne.
Jedným z príkladov je poslanec za Smer-SD Dušan Jarjabek, ktorý v utorok na sociálnej napísal: "Tie problémy s vlakmi...nie je to už trošku podozrivé?". Pod jeho príspevkom sa objavilo množstvo súhlasných vyjadrení ako "Viac ako podozrivé, to nemôžu byť náhody," alebo "áno, už to človeku preblesklo hlavou". Objavili sa v reakciách aj dohady, že niekto prácu na železniciach úmyselne sabotuje.
Takéto špekulácie ľudí sa už objavujú aj príspevkami inštitúcií, napríklad najnovšie pod vyjadrením polície, ktorá infromovala o udalostiach na železnici pri bratislavskej hlavnej stanici. Podobné vyjadrenia sa ale objavujú na mnohých stránkach. "Niekto náramne potrebuje krv a smrť ako v 2018-tom! Toto už predsa nemôže byť náhoda, ale zámerná sabotáž," zareagoval Slovák na utorkovú nehodu pri Liptovskom Hrádky, kedy dva vlaky zastali pár metrov oproti sebe.
Podobné tvrdenie okrem toho zaznelo v stredu z úst ministra cestovného ruchu a športu SR Rudolfa Huliaka. Podľa jeho slov pochybuje, že nehody na železniciach sú náhoda. "Je tu niečo neobvyklé na tých železniciach. Momentálne som v stave pochybovať o tom, že toto sú náhody," povedal pre novinárov.
Negatívnu rolu zohráva komunikácia vysokého politického predstaviteľa, tvrdí odborník
V tejto súvislosti sme o vyjadrenie, čo sa aktuálne v slovenskej spoločnosti deje, oslovili Patrika Púchovského, zakladateľa projetku Hoaxy a podvody, ktorý vyvracia dezinformácie. Podľa jeho slov v tomto prípade zohrala negatívnu rolu komunikácia vysokého politického predstaviteľa. "Jeho úlohou by mal byť pravý opak - povzbudzovať verejnosť, aby dôverovala štátnym inštitúciám a ich expertným stanoviskám. Ak takéto stanoviská ešte neboli publikované pre objektívne dôvody, takýto predstaviteľ štátu by mal nabádať na trpezlivosť. Tu pramení hlavný kameň úrazu - spôsob komunikácie," opisuje Púchovský a dodáva, že od masovej populácie po celom svete sa dajú vždy a všade očakávať špekulácie, konšpirácie, najmä ak má pocit, že sa nejaký jav "odrazu" začal opakovať častejšie. "Je to prirodzená ľudská vlastnosť. Preto v týchto prípadoch zohrávajú kľúčové roly spoločenské osobnosti vrátane politikov," uvádza.
Jedna strana minca je podľa neho zodpovedná komunikácia známych osobností, na druhej strane však musí vedieť efektívne a strategicky komunikovať aj dotknutá štátna inštitúcia, bezpečnostný orgán. "Samozrejme, že nemôžeme od nej očakávať okamžité závery zdĺhavého a dôkladného procesu vyšetrovania, avšak už aj v takejto fáze by mala vedieť efektívne, a najmä proaktívne komunikovať s cieľom eliminácie šírenia konšpiračných teórií," pokračuje Púchovský, ktorý dlhé roky spravoval policajné sociálne siete.
"Ak nie sú známe výsledky akéhokoľvek vyšetrovania, tak nikto nemôže poprieť, že konečným zistením bude napokon tá z mnohých vyšetrovacích teórií, že došlo k sabotáži, avšak podhadzovať to ako pravdepodobnú teóriu už v tomto štádiu - a rovno zo strany politika - je nešťastné," myslí si. Podľa jeho slov je táto situácia o to viac bizarná a nepochopiteľná, keď špekulácie zaznejú z úst koaličného predstaviteľa. Považuje to za komunikačnú sabotáž orgánu, ktorý je v gescii kolegu. "Ak by niekomu išlo o udržiavanie chaosu, paniky a nedôveryhodnosti voči apolitickým odborníkom, tak by nekonal inak," konštatuje na záver.