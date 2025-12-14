Chaos v uliciach Berlína: Protest proti policajnému násiliu skončil zraneniami a zásahom polície

BERLÍN - Polícia v sobotu večer v Berlíne rozohnala demonštráciu proti policajnému násiliu, ktorej účastníci napádali policajtov a odpaľovali nepovolenú pyrotechniku. Informuje o tom agentúra DPA.
Tradičný protest v berlínskej štvrti Friedrichshain polícia pred rozohnaním niekoľkokrát zastavila pre opakované útoky na policajtov a použitie pyrotechniky. Polícia na sieti X uviedla, že 18 ľudí bolo zadržaných pre podozrenie z priestupkov vrátane narušenia verejného poriadku, používania zakázaných symbolov a porušovania zákonov o výbušninách. Časť účastníkov nebolo možné identifikovať, pretože si tváre zakrývali maskami. Údajne bolo zranených osem policajtov.
Demonštrácia mala asi jeden tisíc účastníkov, proti ktorým museli nasadiť približne 500 policajtov. Pochod sa začal krátko pred 20.00 h a mal smerovať na Varšavskú ulicu (Warschauer Strasse), jednu z hlavných dopravných tepien štvrte Friedrichshain.
Podľa hovorcu polície Martina Halwega sa protest spočiatku začal pokojne, ozývali sa len „protipolicajné pokriky“ a neboli zistené žiadne trestné činy. Krátko na to demonštranti začali hádzať na policajný kordón petardy, fľaše a odpaľovali pyrotechniku. Po varovaniach z reproduktorov sa situácia na chvíľu upokojila, potom sa opäť ozvali zakázané slogany a pokračovali fyzické útoky na policajtov. Demonštrácia sa koná každý rok 13. decembra v rámci „Medzinárodného dňa proti policajnému násiliu“, aby jej účastníci poukazovali na problémy spojené s represívnymi praktikami polície.