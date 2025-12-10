Miami si zvolilo prvú demokratickú starostku a prvú ženu v úrade

WASHINGTON - Americké Miami na Floride bude po prvýkrát za takmer 30 rokov viesť novozvolená Eileen Higginsová z Demokratickej strany. Podľa amerických médií sa stane vôbec prvou ženou v tejto funkcii, informuje o tom agentúra DPA a stanica BBC.
Šesťdesiatjedenročná Higginsová získala v utorkových voľbách 59 percent hlasov a porazila republikánskeho kandidáta Emilia Gonzáleza, ktorého podporoval aj americký prezident Donald Trump.
„Miami si vybralo nový smer... dali ste prednosť rozumu pred chaosom,“ vyhlásila Higginsová počas osláv po oznámení výsledkov volieb. Novozvolená starostka zdôraznila, že jej víťazstvo je iba „začiatkom práce, ktorá nás čaká“. „Budeme viesť mesto, ktoré patrí všetkým,“ dodala.
Vo svojej kampani sa zameriavala na témy imigrácia a cenovo dostupné bývanie. Prisľúbila tiež, že bude s Trumpovou administratívou spolupracovať v otázkach, v ktorých nájdu spoločnú reč. „A keď sa nezhodneme, dám to jasne najavo,“ vyhlásila pre televíziu CBS.