Dôvod rozpadu vzťahu manželov Vémolovcov odhalený: Je to SILA!

PRAHA - Manželstvo českého bojovníka Karla Vémolu (40) a jeho manželky Lely Ceterovej sa podľa medializovaných informácií rúti do priepasti. No okolnosti rozpadu ich vzťahu majú byť oveľa dramatickejšie, než by kto čakal.
Hoci Karlos nikdy nepôsobil ako veľký romantik, spôsob, akým sa správal k žene, ktorú mal milovať a chrániť, šokoval aj ľudí z ich blízkeho okolia. Dlhodobé nevery, o ktorých sa hovorilo prakticky otvorene, boli len časťou napätia, ktoré manželstvo postupne ničilo.
Podľa informácií, ktoré sa dostali k ľuďom blízkym páru, prišla rozhodujúca „posledná kvapka“ počas nedávnej dovolenky v Dubaji. Tam malo dôjsť k poníženiu tak silnému, že Lela – už predtým vyčerpaná a na pokraji síl – pochopila, že návrat späť jednoducho neprichádza do úvahy, píše český denník Aha! Presné detaily zostávajú zatiaľ tajomstvom účastníkov. Ďalším klincom do rakvy ich manželstva má byť aj fakt, že sa vo Vémolovej blízkosti opakovane pohybovala atraktívna brunetka, prezentovaná ako žena, ktorá mu má pomáhať s predajom nehnuteľností v Emirátoch.
Či šlo len o pracovný kontakt, alebo o ďalšiu situáciu, ktorá definitívne pretrhla poslednú nitku dôvery, nie je zatiaľ jasné. Isté však je, že ani luxusná svadba, ani opakované pokusy o reštart vzťahu nedokázali zachrániť manželstvo, ktoré sa zjavne rozpadalo už dlhý čas.
