Svet smeruje do KATASTROFY: Mestá pod vodou, ľadovce fuč! Vedci varujú, HOROROVÝ scenár sa blíži

USA - Vedci bijú na poplach! Svet smeruje k budúcnosti, ktorá pripomína katastrofický film. Lenže tentoraz nejde o fikciu. Topiace sa ľadovce, mestá miznúce pod hladinou oceánov a extrémne počasie na každom kroku... Podľa najnovších správ vedcov je to scenár, ktorý sa môže naplniť už počas nášho života.
Topenie ľadovcov, kolabujúce pralesy, zomierajúce koraly a megamestá zaplavené stúpajúcim morom. Takto podľa klimatických expertov môže vyzerať svet, ak globálne otepľovanie ešte viac naberie na obrátkach a svet neprestane otáľať v boji s klimatickou krízou. Viaceré medzinárodné správy publikované v poslednom mesiaci ukazujú jednoznačný trend – hoci sa rast emisií za posledné desaťročia spomalil, stále je to absolútne nedostatočné. Svet smeruje k ešte horšej budúcnosti, a čo je najdesivejšie: dôsledky prichádzajú omnoho skôr, než sa čakalo.
Tento cieľ je už mimo nášho dosahu
V Paríži sa v roku 2015 štáty zaviazali urobiť všetko preto, aby sa otepľovanie udržalo pod hranicou 1,5 °C oproti obdobiu pred industrializáciou. Dnes odborníci priznávajú, že tento cieľ je už mimo nášho dosahu, informuje CNN. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry aj OSN smerujeme k otepleniu o 2,3 až 2,5 °C – v horšom prípade až k 2,8 či dokonca 3 °C.
Už pri súčasnom oteplení o približne 1,4 °C zažívame smrteľné extrémy, ako bola ničivá vlna horúčav na severozápade USA v roku 2021. Vedci upozorňujú, že svet oteplený o 2 až 3 °C bude už neporovnateľne drsnejší. Hladiny morí porastú o metre, pobrežné mestá môžu prestať byť obývateľné; extrémne dažde, povodne aj suchá budú čoraz častejšie; horské ľadovce takmer zmiznú; Zelenoľadová a Západná Antarktída sa začnú nebezpečne destabilizovať.
Problémy nepribúdajú postupne, prichádzajú skokovo
„Trojstupňový svet by náš dnešný stav nechal vyzerať ako idylku,“ varuje klimatológ Daniel Swain. A to nie je všetko. Odborníci pripomínajú, že systém Zeme je extrémne zložitý a niektoré mechanizmy môžu oteplenie ešte urýchliť – napríklad masívne požiare amazonského pralesa alebo tavenie permafrostu uvoľňujúce metán, ktorý zohrieva planétu ešte rýchlejšie než CO₂. „Čím viac sa dozvedáme, tým horšie to vyzerá,“ hovorí klimatická vedkyňa Kate Marvel. Pripomína, že problémy nepribúdajú postupne – prichádzajú skokovo. „Voda stúpa, kým nepreleje obrany. Sucho trvá, kým nezostaneme bez pitnej vody.“
Vedci však dodávajú aj malú dávku nádeje: vďaka obnoviteľným zdrojom energie a klimatickým opatreniam sa podarilo znížiť pôvodné odhady oteplenia. Ešte v roku 2015 sa svet rútil k extrémnym 4 °C. „Je to pokrok, ale nemôžeme sa uspokojiť,“ zdôrazňujú odborníci. Jediná šanca, ako sa vyhnúť najčiernejším scenárom, je okamžite a výrazne obmedziť spaľovanie fosílnych palív. Inak sa budúce generácie narodia do sveta, ktorý už nebude bezpečným domovom.