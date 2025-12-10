Kontrola SIS vo výbore NARAZILA: Koalícia stopla vyšetrovanie podnetov proti Gašparovi! Nemá ich kto preveriť

BRATISLAVA - Opozícia chcela preveriť obvinenia z tlakov, čistiek a možného zneužívania odposluchov v Slovenskej informačnej službe (SIS). Koaličná väčšina však kontrolný výbor zastavila už pri prvom pokuse. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar obvinenia odmieta, opozícia hovorí o blokovaní parlamentnej kontroly a vyzýva prezidenta, aby konal.
Osobitný kontrolný výbor parlamentu pre dohľad nad Slovenskou informačnou službou sa opäť na utorkovom rokovaní dostal do slepej uličky. Podľa denníka SME chcela opozícia, aby výbor preveril tvrdenia o šikanovaní, čistkách a zneužívaní odposluchov za vedenia Pavla Gašpara. O týchto praktikách hovoril bývalý šéf Národného bezpečnostného analytického centra SIS (NBAC) Juraj Kulík. Na stole bol aj anonymný list od údajne „nespokojných príslušníkov SIS“, ktorý dostala členka výboru Zuzana Števulová (PS). Autori v ňom píšu o utlmení práce proti ruským spravodajským službám po nástupe Gašpara a o možnom politickom zneužívaní tajnej služby.
Koaličná väčšina však dala hneď v úvode rokovania najavo, že výbor sa ďaleko nedostane. Anonymné podanie odmietla riešiť a návrh vo veci Kulíkových tvrdení sa snažila uzavrieť s tým, že výbor vraj na takúto kontrolu „nemá dosť právomocí“.
Gašpar prvýkrát prehovoril
Samotný riaditeľ SIS Pavol Gašpar, syn podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer), situáciu prvýkrát verejne komentoval. Doteraz na všetky otázky o podozreniach nereagoval. „Oba podnety sú obsahovo nezlučiteľné s realitou,“ vyhlásil. Služba podľa neho podáva trestné oznámenie, aby sa „všetky uvádzané okolnosti“ preverili. K osobným konfliktom s Kulíkom sa Gašpar vyjadroval len stručne. „Neprináleží mi hodnotiť konanie pána Kulíka... Budem rád, keď sa to či už na správnom konaní, alebo v prípadnom trestnom konaní vyvráti alebo potvrdí,“ uviedol.
O konkrétnych obvineniach hovoriť nechcel, keďže rokovanie výboru ešte pokračuje. „Nie sme vyšetrovací výbor,“ uviedol predseda výboru poverený vedením, Peter Šuca (Smer-SD) a uviedol, že poslancov uspokojilo Gašparovo osobné vysvetlenie a tie im postačujú.
Podľa opozície koalícia blokuje kontrolu
Opozícia to odmieta. „Máme tu zásadný rozpor medzi koalíciou a opozíciou,“ povedala Zuzana Števulová (PS) s tým, že výbor má právo preskúmať minimálne súlad postupov so štatútom SIS. Chce tiež opäť otvoriť tému nefunkčnej komisie na kontrolu odposluchov. Tá existuje v zákone od roku 2017, no pre prísne kritériá a neochotu pracovať bez odmeny sa ju doteraz nepodarilo obsadiť.
Mária Kolíková (SaS) označila postup koalície za závažné nepochopenie úlohy výboru a pripomenula, že konať by mal aj prezident Pellegrini. Podľa nej by sa mal „závažne zaoberať všetkými podnetmi“ smerujúcimi voči Gašparovi. Juraj Krúpa (SaS), ktorý hovorí, že SIS odpočúva aj jeho, sa rokovania chcel zúčastniť, no nebol pripustený, keďže nie je členom výboru.
Podľa Kulíka v SIS dochádza k zneužívaniu služby
Juraj Kulík pôsobil v SIS roky – ako právnik, vedúci odboru či riaditeľ kancelárie, v roku 2018 sa stal šéfom NBAC. Vo svojom rozhovore v podcaste Disinfo opisuje, že po príchode Pavla Gašpara boli aktivity centra utlmené. On aj jeho kolegovia vraj prišli o odmeny, stabilizačné príspevky, aj o príspevok na bývanie a čelili disciplinárnym konaniam.
Tvrdí tiež, že v SIS dochádzalo k zneužívaniu služby, vrátane odpočúvania vlastných príslušníkov. Sám mal zažiť, že služba odpočúvaním zistila jeho nástup do nového zamestnania, ktoré mu následne „zmárnila tým, že o ňom začala šíriť, že niečo vyviedol“.