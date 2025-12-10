Vláda oznámila nové rozhodnutia: TOTO všetko dnes prešlo

BRATISLAVA - Na úhradu nákladov súvisiacich s riešením mimoriadnych udalostí spôsobených zosuvom pôdy a požiarom poskytne štát 1.442.351 eur. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Ministerstvo vnútra ako predkladateľ spresnil, že refundácia výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany sa týka udalostí v období 2023 - 2025, konkrétne následkov zosuvu pôdy v obciach Kozelník, Štiavnické Bane, Dolné Semerovce, Dolné Vestenice a v Považskej Bystrici a požiaru v Dobšinej. „Opodstatnenosť, správnosť a primeranosť predložených požiadaviek verifikovali okresné úrady,“ uviedol rezort vnútra.
archívne video
Vláda schválila návrh Akčného plánu rezortu práce na roky 2026 - 2030
Vláda v stredu schválila návrh Akčného plánu na roky 2026 až 2030 k Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb za obdobie rokov 2022 až 2030. Akčný plán, ktorý predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, obsahuje 19 opatrení, ktoré sa zameriavajú na vytvorenie primeraných podmienok na podporu komplexného vývinu a sociálneho začlenenia detí v ranom veku.
Medzi ciele na roky 2026 až 2030 patrí napríklad medzirezortné prepojenie zdravotnej starostlivosti, vzdelávacích a sociálnych služieb, zvýšenie dostupnosti a udržateľnosti služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života či podpora a rozšírenie sociálnych služieb krízovej intervencie. Rezort práce chce zabezpečiť aj efektívny systém odosielania detí do systémov podpory a pomoci v oblasti spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Vypracovať by sa mali aj metodiky zamerané na postupy pri poskytovaní služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti.
Súčasťou predloženého materiálu je aj vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2023 až 2025. Priebežne sa napríklad plní cieľ na zvýšenie povedomia odbornej aj laickej verejnosti o potrebe identifikovania problematických oblastí v živote dieťaťa, a to cez národný projekt Informačná kampaň na zvýšenie povedomia o vybraných sociálnych témach. Ten je zameraný aj na zviditeľňovanie povedomia o téme včasnej intervencie a ranej starostlivosti. MPSVR splnilo v spolupráci s Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie cieľ na vypracovanie Metodiky poskytovania služby včasnej intervencie, ktorú zverejnilo v decembri minulého roka.
Vláda schválila predaj Železničnej polikliniky v Žiline za 2,605 milióna eur
Železnice slovenskej republiky (ŽSR) môžu predať budovu bývalej Železničnej polikliniky v Žiline spolu s príslušnými pozemkami za 2,605 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Nehnuteľnosti v majetku štátu kúpi spoločnosť Medcentrum medika z Považskej Bystrice.
Celková zostatková hodnota majetku ŽP Žilina je vo výške 1,292 milióna eur, celková všeobecná hodnota majetku ŽP Žilina stanovená znaleckým posudkom je vo výške 1,576 milióna eur bez DPH. Majetok ŽP Žilina je v súčasnosti využívaný ako zdravotné stredisko spoločnosťou Medcentrum na základe platnej nájomnej zmluvy s dohodnutou dobou nájmu na dobu určitú do konca tohto roka. „Po zmene vlastníckych vzťahov je predpoklad kontinuálneho pokračovania v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a súvisiacich služieb pre občanov daného regiónu,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré návrh na rokovanie vlády predložilo.
ŽSR uskutočnili verejné ponukové konanie na nehnuteľnosti formou elektronickej aukcie v auguste a septembri minulého roka. Komisia ŽSR na vyhodnotenie doručených cenových návrhov na predmetný majetok zasadla 12. septembra minulého roka a ako najvýhodnejšiu ponuku vyhodnotila cenový návrh spoločnosti Medcentrum medika vo výške 2,605 milióna eur bez DPH, ktorý bol zároveň jedinou doručenou ponukou.
Predajom majetku ŽSR získa finančne prostriedky, ktoré podľa materiálu použije prioritne na zlepšovanie stavu železničnej infraštruktúry, znižovanie tzv. odloženej údržby a na ďalšie majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v jeho správe, na ktorých sa nachádza železničná dopravná cesta celoštátnych dráh alebo Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce.
Väčšina termínovaných úloh bytovej politiky bola splnená, výzvy trvajú
Prevažná časť konkrétnych úloh k Bytovej politike SR do roku 2030, termínovaných do roku 2025, bola splnená. Naďalej však pretrvávajú prekážky, ktoré bránia efektívnejšiemu rozvoju bývania v SR. Na národnej úrovni bol najväčší posun zaznamenaný v stavebnom práve, výzvou do budúcnosti je postupná implementácia nového Stavebného zákona, ako aj zákona o územnom plánovaní. Konštatuje to Ministerstvo dopravy (MD) SR v Správe o plnení úloh Bytovej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a návrhu na jej aktualizáciu, ktorú v stredu schválila vláda.
Bytovú politiku SR do roku 2030 (BP2030) schválila vláda v decembri 2021 ako strednodobý rámcový dokument, ktorý definuje víziu a ciele štátu v oblasti bývania. „Dlhodobým zámerom štátnej bytovej politiky je postupné zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo pre obyvateľstvo dostupné a aby si každá domácnosť mohla zabezpečiť primerané bývanie. Základnou víziou štátu do roku 2030 je dosiahnuť postupné zvýšenie dostupnosti a kvality bývania v SR zameraním sa na zvýšenie cenovej a fyzickej dostupnosti bývania s dôrazom na rozvoj všetkých foriem nájomného bývania,“ vysvetlilo ministerstvo.
Dokument obsahoval čiastkové ciele zhrnuté v Akčnom pláne do roku 2025, ktorých splnenie malo prispieť k pozitívnemu posunu v oblasti bývania. Konkrétne navrhnuté opatrenia boli zamerané napríklad na prípravu nového Stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní, úpravy verejného obstarávania, vytvorenie nových nástrojov pre podporu súkromného nájomného sektora, zachovanie dynamiky obnovy bytového fondu, ale aj úpravu nájomných vzťahov v Občianskom zákonníku.
Uznesenie vlády obsahovalo spolu 11 úloh pre viaceré ministerstvá, ktoré mali byť plnené postupne do roku 2025 alebo v dlhšom časovom období. „Veľká časť z nich bola splnená, avšak niektoré priority prekračujú rámec obdobia do roku 2025 a mali by zostať v platnosti aj pre ďalšie obdobie,“ zhodnotilo ministerstvo. Nad rámec úloh definovaných v uznesení vlády sa podľa neho napĺňali aj ďalšie opatrenia, ktoré boli súčasťou BP2030.
Na základe analýzy súčasného stavu aj vývoja od prijatia dokumentu v roku 2021 sú podľa MD najväčšími problémami a zároveň výzvami v oblasti bývania naďalej fyzický nedostatok bytového fondu, nízka dostupnosť nájomného bývania, zhoršenie finančnej dostupnosti bývania veľkej časti domácností, demografické zmeny v spoločnosti a obmedzené verejné zdroje určené na podporu bývania.
„V nadväznosti na plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia sú navrhované úlohy na obdobie do roku 2030 vyplývajúce z BP2030. Časť úloh predstavuje návrh na pokračovanie plnenia úloh z akčného plánu do roku 2025, keďže daná oblasť si naďalej vyžaduje pozornosť,“ doplnil rezort dopravy.
Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj jadrovej energetiky bude Peter Líška
Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku bude Peter Líška. Vyplýva to z návrhu predloženého premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), ktorý v stredu schválila vláda. Funkciu bude splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj jadrovej energetiky vykonávať v súlade so štatútom, ktorý stanovuje jeho postavenie, pôsobnosť, základné úlohy a zásady činnosti, bez nároku na odmenu.
Vymenovaním splnomocnenca vlády pre rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku sa podľa predkladacej správy posilní napĺňanie cieľov vlády v oblasti energetickej politiky štátu v snahe dosiahnuť, v súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2023 - 2027 a s ohľadom na jadrovú bezpečnosť, zvýšenie miery využívania existujúcich zdrojov energií a ich ďalší rozvoj ako i vytvorenie dobre fungujúcej oblasti energetiky ako základného predpokladu pre životaschopnosť a konkurencieschopnosť národného hospodárstva.