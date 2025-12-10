Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Vláda oznámila nové rozhodnutia: TOTO všetko dnes prešlo

Na snímke sprava poslanec parlamentu SR Ondrej Dostál (SaS) a minster spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) počas 43. schôdze.
Na snímke sprava poslanec parlamentu SR Ondrej Dostál (SaS) a minster spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) počas 43. schôdze. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na úhradu nákladov súvisiacich s riešením mimoriadnych udalostí spôsobených zosuvom pôdy a požiarom poskytne štát 1.442.351 eur. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom rokovaní.

Ministerstvo vnútra ako predkladateľ spresnil, že refundácia výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany sa týka udalostí v období 2023 - 2025, konkrétne následkov zosuvu pôdy v obciach Kozelník, Štiavnické Bane, Dolné Semerovce, Dolné Vestenice a v Považskej Bystrici a požiaru v Dobšinej. „Opodstatnenosť, správnosť a primeranosť predložených požiadaviek verifikovali okresné úrady,“ uviedol rezort vnútra.

archívne video

Tlačová konferencia premiéra Fica: Ústavu meniť neplánuje, vláda podporuje mierový plán USA pre Ukrajinu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vláda schválila návrh Akčného plánu rezortu práce na roky 2026 - 2030

Vláda v stredu schválila návrh Akčného plánu na roky 2026 až 2030 k Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb za obdobie rokov 2022 až 2030. Akčný plán, ktorý predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, obsahuje 19 opatrení, ktoré sa zameriavajú na vytvorenie primeraných podmienok na podporu komplexného vývinu a sociálneho začlenenia detí v ranom veku.

Medzi ciele na roky 2026 až 2030 patrí napríklad medzirezortné prepojenie zdravotnej starostlivosti, vzdelávacích a sociálnych služieb, zvýšenie dostupnosti a udržateľnosti služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života či podpora a rozšírenie sociálnych služieb krízovej intervencie. Rezort práce chce zabezpečiť aj efektívny systém odosielania detí do systémov podpory a pomoci v oblasti spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Vypracovať by sa mali aj metodiky zamerané na postupy pri poskytovaní služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti.

Súčasťou predloženého materiálu je aj vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2023 až 2025. Priebežne sa napríklad plní cieľ na zvýšenie povedomia odbornej aj laickej verejnosti o potrebe identifikovania problematických oblastí v živote dieťaťa, a to cez národný projekt Informačná kampaň na zvýšenie povedomia o vybraných sociálnych témach. Ten je zameraný aj na zviditeľňovanie povedomia o téme včasnej intervencie a ranej starostlivosti. MPSVR splnilo v spolupráci s Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie cieľ na vypracovanie Metodiky poskytovania služby včasnej intervencie, ktorú zverejnilo v decembri minulého roka.

Vláda schválila predaj Železničnej polikliniky v Žiline za 2,605 milióna eur

Železnice slovenskej republiky (ŽSR) môžu predať budovu bývalej Železničnej polikliniky v Žiline spolu s príslušnými pozemkami za 2,605 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Nehnuteľnosti v majetku štátu kúpi spoločnosť Medcentrum medika z Považskej Bystrice.

Celková zostatková hodnota majetku ŽP Žilina je vo výške 1,292 milióna eur, celková všeobecná hodnota majetku ŽP Žilina stanovená znaleckým posudkom je vo výške 1,576 milióna eur bez DPH. Majetok ŽP Žilina je v súčasnosti využívaný ako zdravotné stredisko spoločnosťou Medcentrum na základe platnej nájomnej zmluvy s dohodnutou dobou nájmu na dobu určitú do konca tohto roka. „Po zmene vlastníckych vzťahov je predpoklad kontinuálneho pokračovania v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a súvisiacich služieb pre občanov daného regiónu,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré návrh na rokovanie vlády predložilo.

ŽSR uskutočnili verejné ponukové konanie na nehnuteľnosti formou elektronickej aukcie v auguste a septembri minulého roka. Komisia ŽSR na vyhodnotenie doručených cenových návrhov na predmetný majetok zasadla 12. septembra minulého roka a ako najvýhodnejšiu ponuku vyhodnotila cenový návrh spoločnosti Medcentrum medika vo výške 2,605 milióna eur bez DPH, ktorý bol zároveň jedinou doručenou ponukou.

Predajom majetku ŽSR získa finančne prostriedky, ktoré podľa materiálu použije prioritne na zlepšovanie stavu železničnej infraštruktúry, znižovanie tzv. odloženej údržby a na ďalšie majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v jeho správe, na ktorých sa nachádza železničná dopravná cesta celoštátnych dráh alebo Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce.

Väčšina termínovaných úloh bytovej politiky bola splnená, výzvy trvajú

Prevažná časť konkrétnych úloh k Bytovej politike SR do roku 2030, termínovaných do roku 2025, bola splnená. Naďalej však pretrvávajú prekážky, ktoré bránia efektívnejšiemu rozvoju bývania v SR. Na národnej úrovni bol najväčší posun zaznamenaný v stavebnom práve, výzvou do budúcnosti je postupná implementácia nového Stavebného zákona, ako aj zákona o územnom plánovaní. Konštatuje to Ministerstvo dopravy (MD) SR v Správe o plnení úloh Bytovej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a návrhu na jej aktualizáciu, ktorú v stredu schválila vláda.

Bytovú politiku SR do roku 2030 (BP2030) schválila vláda v decembri 2021 ako strednodobý rámcový dokument, ktorý definuje víziu a ciele štátu v oblasti bývania. „Dlhodobým zámerom štátnej bytovej politiky je postupné zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo pre obyvateľstvo dostupné a aby si každá domácnosť mohla zabezpečiť primerané bývanie. Základnou víziou štátu do roku 2030 je dosiahnuť postupné zvýšenie dostupnosti a kvality bývania v SR zameraním sa na zvýšenie cenovej a fyzickej dostupnosti bývania s dôrazom na rozvoj všetkých foriem nájomného bývania,“ vysvetlilo ministerstvo.

Dokument obsahoval čiastkové ciele zhrnuté v Akčnom pláne do roku 2025, ktorých splnenie malo prispieť k pozitívnemu posunu v oblasti bývania. Konkrétne navrhnuté opatrenia boli zamerané napríklad na prípravu nového Stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní, úpravy verejného obstarávania, vytvorenie nových nástrojov pre podporu súkromného nájomného sektora, zachovanie dynamiky obnovy bytového fondu, ale aj úpravu nájomných vzťahov v Občianskom zákonníku.

Uznesenie vlády obsahovalo spolu 11 úloh pre viaceré ministerstvá, ktoré mali byť plnené postupne do roku 2025 alebo v dlhšom časovom období. „Veľká časť z nich bola splnená, avšak niektoré priority prekračujú rámec obdobia do roku 2025 a mali by zostať v platnosti aj pre ďalšie obdobie,“ zhodnotilo ministerstvo. Nad rámec úloh definovaných v uznesení vlády sa podľa neho napĺňali aj ďalšie opatrenia, ktoré boli súčasťou BP2030.

Na základe analýzy súčasného stavu aj vývoja od prijatia dokumentu v roku 2021 sú podľa MD najväčšími problémami a zároveň výzvami v oblasti bývania naďalej fyzický nedostatok bytového fondu, nízka dostupnosť nájomného bývania, zhoršenie finančnej dostupnosti bývania veľkej časti domácností, demografické zmeny v spoločnosti a obmedzené verejné zdroje určené na podporu bývania.

„V nadväznosti na plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia sú navrhované úlohy na obdobie do roku 2030 vyplývajúce z BP2030. Časť úloh predstavuje návrh na pokračovanie plnenia úloh z akčného plánu do roku 2025, keďže daná oblasť si naďalej vyžaduje pozornosť,“ doplnil rezort dopravy.

Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj jadrovej energetiky bude Peter Líška

Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku bude Peter Líška. Vyplýva to z návrhu predloženého premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), ktorý v stredu schválila vláda. Funkciu bude splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj jadrovej energetiky vykonávať v súlade so štatútom, ktorý stanovuje jeho postavenie, pôsobnosť, základné úlohy a zásady činnosti, bez nároku na odmenu.

Vymenovaním splnomocnenca vlády pre rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku sa podľa predkladacej správy posilní napĺňanie cieľov vlády v oblasti energetickej politiky štátu v snahe dosiahnuť, v súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2023 - 2027 a s ohľadom na jadrovú bezpečnosť, zvýšenie miery využívania existujúcich zdrojov energií a ich ďalší rozvoj ako i vytvorenie dobre fungujúcej oblasti energetiky ako základného predpokladu pre životaschopnosť a konkurencieschopnosť národného hospodárstva.

Viac o téme: NávrhyVládaSchválenieRokovanie NRSR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Polícia opätovne upozorňuje úspešné podvody spojené s investovaním a bitcoinom
Domáce
Polícia hľadá zlodejov kľúčov
Polícia hľadá zlodejov kľúčov z Bratislavy: Žiada verejnosť o pomoc
Domáce
FOTO Konal sa ilegálny tuningový
Konal sa ilegálny tuningový zraz v Žiline: Polícia udelila 27 blokových pokút
Domáce
prívesok v tvare vajíčka
PRÍPAD roka: Zlodej chcel uniknúť spravodlivosti… PREHLTOL dôkazy! Polícia musela čakať na ich návrat
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister Rudolf Huliak pochybuje, že nehody na železniciach sú náhoda, mali by sa tie okolnosti riadne vyšetriť
Minister Rudolf Huliak pochybuje, že nehody na železniciach sú náhoda, mali by sa tie okolnosti riadne vyšetriť
Správy
Ministri reagujú na otázky o prípadných zmenách v zákone o energopomoci
Ministri reagujú na otázky o prípadných zmenách v zákone o energopomoci
Správy
Tlačová konferencia strany SaS k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia strany SaS k aktuálnej politickej situácii
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Rokovanie o odvolávaní ministrov opäť presunuli: Má prísť na rad v januári
Domáce
Na snímke sprava poslanec
Vláda oznámila nové rozhodnutia: TOTO všetko dnes prešlo
Domáce
AKTUÁLNE Mimoriadna udalosť na
AKTUÁLNE Mimoriadna udalosť na železnici v Bratislave! Pri hlavnej stanici sa vykoľajil vlak
Domáce
Polícia vo Svidníku obvinila muža (34): V aute našli metamfetamín, hrozí mu väzenie
Polícia vo Svidníku obvinila muža (34): V aute našli metamfetamín, hrozí mu väzenie
Prešov

Zahraničné

Volodymyr Zelenskyj
Totálny obrat Zelenského: Už sa nebráni! Je ochotný urobiť TÚTO osudovú vec
Zahraničné
Zemetrasenie na západe Česka:
Zemetrasenie na západe Česka: Otrasy dosahujú magnitúdu 2,5! Ľudia hlásia chvenie aj dunenie
Zahraničné
Tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej
Rusko od USA stále očakáva formálnu odpoveď ohľadom zmluvy New Start
Zahraničné
Ilustračné foto
Kirgizsko zvažuje obnovenie trestu smrti v krajine
Zahraničné

Prominenti

Fero Joke je ambasádorom
Kauza Fero Joke naberá na obrátkach! Prominenti sa ho zastali: Namiesto vďaky vlna hejtu
Domáci prominenti
Kim Kardashian.
Verejná prestrelka Kim Kardashian a známeho moderátora: Obvinila ho... On ju zotrel DÔKAZMI!
Zahraniční prominenti
Oski Barami na premiére
Tajnosti v LÁSKE? Influencer Oski Barami o vzťahu s Thiou Vittekovou: Nečakané slová!
Domáci prominenti
Quentin Tarantino
Slávny režisér si nebral servítku pred ústa: Nemôže vystáť TÝCHTO dvoch hercov!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

TÁTO krvná skupina je
TÁTO krvná skupina je vraj NAJNEBEZPEČNEJŠIA: Riziko zlyhania pečene je u vás najvyššie, odhalila nová štúdia!
Zaujímavosti
Medveď šokuje svojimi enormnými
Medveď šokuje svojimi enormnými rozmermi: Veď vyzerá, akoby zjedol ďalšieho!
dromedar.sk
Svet smeruje do KATASTROFY:
Svet smeruje do KATASTROFY: Mestá pod vodou, ľadovce fuč! Vedci varujú, HOROROVÝ scenár sa blíži
Zaujímavosti
FOTO Neuveriteľný nález pri Alexandrii.
Objav, ktorý ŠOKOVAL archeológov: Na dne mora našli LUXUSNÚ loď starú 2000 rokov! Čo skrývala na palube?
Zaujímavosti

Dobré správy

Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Svetoznáme muzikály od Ďurovčíka či Duchoňove hity: Chcete ich zažiť aj vy?
Domáce
Z jedného centu môžu
Z jedného centu môžu Slováci spraviť tisíce eur: Ukážeme vám, ako sa to dá spraviť
plnielanu.sk

Ekonomika

Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Nečakaný zvrat v móde: Prada kupuje Versace za „výpredajovú“ cenu, čo sa deje v luxuse?
Nečakaný zvrat v móde: Prada kupuje Versace za „výpredajovú“ cenu, čo sa deje v luxuse?

Varenie a recepty

Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Medovníkové guličky bez pečenia: Tip na vianočné maškrtenie
Medovníkové guličky bez pečenia: Tip na vianočné maškrtenie
Výber receptov
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Koláče a torty

Šport

Z dobráka majstrom sveta: Lando Norris svojím titulom zbúral všetky stereotypy… Vyhral som to po mojom
Z dobráka majstrom sveta: Lando Norris svojím titulom zbúral všetky stereotypy… Vyhral som to po mojom
Formula 1
Slot sa po triumfe v Miláne čudoval verdiktom rozhodcu: Ak to bola penalta, mohli sme ich mať desať
Slot sa po triumfe v Miláne čudoval verdiktom rozhodcu: Ak to bola penalta, mohli sme ich mať desať
Liga majstrov
Belasí musia hodiť problémy za hlavu a poriadne zabrať, Slovan potrebuje v Skopje bodovať
Belasí musia hodiť problémy za hlavu a poriadne zabrať, Slovan potrebuje v Skopje bodovať
Konferenčná liga
Sabalenková sa vyjadrila k téme, ktorá hýbe svetom: Podľa Kyrgiosa udrela klinec po hlavičke
Sabalenková sa vyjadrila k téme, ktorá hýbe svetom: Podľa Kyrgiosa udrela klinec po hlavičke
WTA

Auto-moto

Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava

Kariéra a motivácia

Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Trendy na trhu práce
Sociálne poistenie chráni v chorobe aj pri strate práce: KOZ varuje pred oslabovaním systému
Sociálne poistenie chráni v chorobe aj pri strate práce: KOZ varuje pred oslabovaním systému
Domáce
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Motivácia a produktivita
Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Motivácia a produktivita

Technológie

BIZÁR: AI od Google omylom vymazala celý disk. Používateľovi len napísala „Sorry, zlyhala som“
BIZÁR: AI od Google omylom vymazala celý disk. Používateľovi len napísala „Sorry, zlyhala som“
Umelá inteligencia
POZOR! Ak sa ti v Gmaile objaví táto správa a vzápätí ti niekto zavolá s týmto príbehom, priprav sa. Práve sa ti pokúša ukradnúť účet
POZOR! Ak sa ti v Gmaile objaví táto správa a vzápätí ti niekto zavolá s týmto príbehom, priprav sa. Práve sa ti pokúša ukradnúť účet
Bezpečnosť
Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
Samsung
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
Armádne technológie

Bývanie

Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady

Pre kutilov

Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočná rutina Victorie Beckham: Čo naozaj robí, aby vyzerala skvele a mohla si aj dopriať?
Zahraničné celebrity
Vianočná rutina Victorie Beckham: Čo naozaj robí, aby vyzerala skvele a mohla si aj dopriať?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Mimoriadna udalosť na
Domáce
AKTUÁLNE Mimoriadna udalosť na železnici v Bratislave! Pri hlavnej stanici sa vykoľajil vlak
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Totálny obrat Zelenského: Už sa nebráni! Je ochotný urobiť TÚTO osudovú vec
Kuriózny útek v Liptovskom
Domáce
Kuriózny útek v Liptovskom Mikuláši: Zadržaný tínedžer ušiel policajtom priamo pred oddelením
Kontrola SIS vo výbore
Domáce
Kontrola SIS vo výbore NARAZILA: Koalícia stopla vyšetrovanie podnetov proti Gašparovi! Nemá ich kto preveriť

Ďalšie zo Zoznamu