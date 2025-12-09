Tvrdý nátlak z USA: Trump žiada, aby sa Ukrajina vzdala Donbasu bez boja!

KYJEV – Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvíja nátlak na ukrajinské vedenie, aby sa vzdalo regiónu Donbas a prenechalo ho Ruskej federácii. Tento scenár, ktorý počíta s odovzdaním územia bez boja, však naráža na odpor nielen na Ukrajine, ale aj u európskych partnerov.
USA stupňuje tlak na Kyjev v snahe dosiahnuť rýchle ukončenie konfliktu s Ruskom. Podľa najnovších informácií zo zákulisia rokovaní sa od Ukrajiny očakáva, že sa vzdá nárokov na kľúčové východné oblasti, a to aj napriek tomu, že ich ruské vojská nedokázali vojensky ovládnuť. S odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného európskeho úradníka oboznámeného s priebehom mierových rokovaní o tom v pondelok informoval portál Politico.
Podľa citovaného zdroja je postoj Spojených štátov v územných otázkach jednoznačný. Ruská strana požaduje odstúpenie území a americkí vyjednávači hľadajú spôsoby, ako tento cieľ presadiť. „Američania trvajú na tom, že Ukrajina musí opustiť Donbas... tak či onak,“ uviedol pre portál európsky úradník.
Kyjev a Európa nesúhlasia
S týmto postupom však nesúhlasia predstavitelia Ukrajiny ani jej európski spojenci. Obe strany zastávajú názor, že diskusia o územnom usporiadaní by mala prebehnúť až po uzavretí prímeria, pričom východiskovým bodom rokovaní by mala byť aktuálna frontová línia. Realistickým scenárom je podľa európskych diplomatov zotrvanie armád na súčasných pozíciách, zatiaľ čo Moskva prostredníctvom Washingtonu tlačí na úplné stiahnutie sa Ukrajincov z regiónu.
Vojenská situácia v regióne je pritom odlišná od ruských požiadaviek. Ukrajinské ozbrojené sily momentálne kontrolujú približne 30 percent územia Donbasu, vrátane strategických miest ako Slovjansk či Kramatorsk. Ruské vojská sa snažia o úplné dobytie tejto oblasti už od začiatku invázie, pričom ich postup zostáva pomalý.
Donald Trump podľa dostupných informácií vyjadril frustráciu z neochoty Kyjeva pristúpiť na tieto podmienky a rýchlo uzavrieť mierovú dohodu. „Rusko by pravdepodobne uprednostnilo zisk celej krajiny. Myslím si, že s (americkým) plánom sú spokojní, no nie som si istý, či je s ním spokojný Zelenskyj,“ vyhlásil Trump. Ruský prezident Vladimir Putin však minulý týždeň naznačil, že ani Moskva nesúhlasí so všetkými bodmi predkladaného návrhu.