Šokujúci krok USA: TOTO nikto nečakal! Rusko vyradili z dôležitého zoznamu, Putin sa raduje

WASHINGTON - Nová podoba americkej Národnej bezpečnostnej stratégie priniesla nečakaný obrat: Washington vyňal Rusko zo zoznamu hlavných bezpečnostných rizík. V Moskve túto zmenu privítali ako signál, že vzťahy oboch veľmocí by sa mohli po rokoch napätia postupne uvoľňovať.
Kremeľ cíti zmenu tónu z Washingtonu
Keď hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov komentoval najnovší krok Bieleho domu, volil nezvyčajne zmierlivé slová. Podľa neho ide o „krok správnym smerom“, ktorý výrazne odlišuje súčasnú politiku Spojených štátov od prístupu minulých administratív, uvádza agentúra TASS.
Trumpova stratégia mení priority
Dokument, ktorý pravidelne pripravuje americká vláda, vždy určuje, čo považuje za najzávažnejšie riziká pre bezpečnosť krajiny. Aktuálna revízia priniesla zásadný zlom: Rusko už nefiguruje medzi priamymi hrozbami.
Súčasný prezident Donald Trump v texte opäť zdôrazňuje svoj dôraz na obmedzovanie globálnych záväzkov Spojených štátov. V stratégii sa doslova píše, že „éra, keď Amerika niesla bremeno sveta ako mytologický Atlas, sa skončila“.
Washington presúva pozornosť dovnútra
Think-tank Council on Foreign Relations upozorňuje, že jadrom novej stratégie sú najmä riziká ohrozujúce samotné územie USA. Trump v dokumente zdôrazňuje boj proti drogovým kartelom, ktoré označuje za „narkoteroristov“.
Symbolom tejto kampane sa stali nedávne operácie americkej armády v Karibiku. Podľa Washingtonu sa zameriavali na plavidlá využívané na pašovanie drog. Pri leteckých útokoch podľa dostupných informácií zahynulo najmenej 87 osôb.
Venezuela pod priamym tlakom
Americká administratíva zároveň tvrdí, že venezuelský režim aktívne podporuje drogový obchod. Spojené štáty Caracasu pohrozili dokonca aj vojenským zásahom, ak by podľa nich pokračoval v „systematickom krytí kartelov“.