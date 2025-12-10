Verejná prestrelka Kim Kardashian a známeho moderátora: Obvinila ho... On ju zotrel DÔKAZMI!

LOS ANGELES - Medzi moderátorskou legendou Howardom Sternom a reality hviezdou Kim Kardashian to poriadne iskrí! Kim v najnovšej epizóde svojej šou obvinila Sterna, že si roky robil žarty z jej prepadnutia v Paríži v roku 2016 a dokonca naznačoval, že si lúpež vymyslela. Stern však zareagoval okamžite - a podľa vlastných slov má aj jasné dôkazy, že Kim nehovorí pravdu.
„Obvinila ma z toho, že som povedal, že fingovala tú lúpež,“ povedal Stern v najnovšej epizóde "The Howard Stern Show". „Tak sme sa k tomu vrátili a prehrali si moje staré vyjadrenia. A nič nie je ďalej od pravdy,“ dodal. Moderátor následne pustil záznam z roku 2016, kde o Kiminom prepadnutí hovoril so svojou spolumoderátorkou Robin Quivers. V klipe jasne zaznelo, že udalosť bral vážne.
„Ak tú ženu naozaj prepadli ozbrojení muži, hodili ju do vane a zviazali... To je totálne desivé,“ povedal vtedy Stern. Dodal, že keby šlo o podvod, vinníci by mali ísť do väzenia - no on sám si nemyslel, že sa niečo také stalo. Zároveň si však rypol do slávnej rodiny poznámkou, že "prvýkrát, čo Kardashianovci nemajú pri sebe kameru, sa stane niečo zaujímavé".
Po prehratí starého videa Stern uzavrel, že jeho vtedajšia debata bola "férová reakcia" na špekulácie, ktoré v tom čase kolovali. „Povedali sme, že tomu neveríme. Že prežila niečo hrozné. Vtrhli jej do izby, hodili ju do vane a meirili na ňu zbraňou. To je fakt strašné,“ dodal s tým, že počas svojej kariéry povedal toľko otrasných vecí, že si ďalšie nikto nemusí vymýšľať.
Kim, ktorá bola pri lúpeži okradnutá o šperky v hodnote až 9 miliónov dolárov, však v reality šou tvrdila, že ju Stern vysmieval: „Hovoril, že som chorá, že je to celé vtip a že som si to vymyslela. Pamätám si, aký bol o tom presvedčený. A ľudia mu veria - to ma bolelo.“ Reality hviezda tiež prezradila, že jej exmanžel Kanye West patril k tým, ktorí lúpeži neverili.
V súvislosti s lúpežným prepadnutím Kim Kardashian už bolo uznaných vinnými osem páchateľov.