Totálny obrat Zelenského: Už sa nebráni! Je ochotný urobiť TÚTO osudovú vec

KYJEV - Ukrajinský prezident po prvý raz otvorene pripustil možnosť prezidentských volieb aj počas vojny. Podmienkou je však pomoc Západu a záruky bezpečnosti v krajine.
Kyjev hovorí o voľbách prvýkrát otvorene
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj počas utorkovej návštevy Ríma naznačil výrazný posun v doterajšom postoji Kyjeva. V rozhovore pre taliansky denník La Repubblica vyhlásil, že je pripravený umožniť konanie prezidentských volieb, ak budú splnené nevyhnutné podmienky.
Podľa jeho slov ide predovšetkým o bezpečnostné záruky, bez ktorých by hlasovanie v krajine zmietanej vojnou nebolo možné uskutočniť.
Výzva smerom k USA a Európe
Zelenskyj v Ríme otvorene apeloval na Spojené štáty a európskych spojencov. Tvrdí, že práve ich pomoc by mohla vytvoriť rámec, v ktorom by sa voľby dali zorganizovať v relatívne krátkom čase.
„Obraciam sa na USA a hovorím to bez obalu. Spolu s európskymi partnermi vieme zabezpečiť potrebnú úroveň bezpečnosti. Ak sa to podarí, Ukrajina je pripravená zorganizovať voľby v horizonte 60 až 90 dní,“ citoval Zelenského portál Kyiv Independent.
Reakcia na Trumpove slová
Vyjadrenia ukrajinského prezidenta prišli krátko po tom, čo sa k téme volieb vyjadril aj súčasný prezident USA Donald Trump. V rozhovore pre Politico zdôraznil, že vojna by nemala byť dôvodom na dlhodobé odkladanie hlasovania.
„Myslím si, že usporiadanie volieb je dôležité. Využívať vojnu ako zámienku na ich odklad nepovažujem za správne. Ukrajinskí občania by mali mať možnosť rozhodnúť,“ povedal Trump.
Zmena zákona ako nevyhnutný krok
Doteraz Kyjev konanie volieb striktne odmietal s poukazom na platnú legislatívu, ktorá počas stanného práva hlasovanie neumožňuje. Zelenskyj však teraz avizuje, že je pripravený tento rámec meniť.
Prezident vyzval ukrajinských zákonodarcov, aby pripravili nový volebný zákon. „Čakám návrhy od našich partnerov, rovnako aj od parlamentu. Ak budú podmienky splnené, som pripravený ísť do volieb,“ uviedol.
Verejnosť je rozdelená
Hoci Zelenskyj pravdepodobne zvažuje obhajobu mandátu, jeho pozícia nie je neotrasiteľná. Podľa posledných prieskumov by ho aktuálne podporila približne pätina voličov. Na jeho popularitu negatívne vplývajú aj korupčné kauzy, ktoré zasiahli okruh jeho blízkych spolupracovníkov.
Zároveň však platí, že väčšina Ukrajincov si voľby počas vojnového konfliktu neželá. Prieskum Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu ukázal, že až 63 percent opýtaných považuje za správne uskutočniť prezidentské voľby až po ukončení bojov.