Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Objav, ktorý ŠOKOVAL archeológov: Na dne mora našli LUXUSNÚ loď starú 2000 rokov! Čo skrývala na palube?

Neuveriteľný nález pri Alexandrii. Zobraziť galériu (2)
Neuveriteľný nález pri Alexandrii. (Zdroj: Christoph Gerigk, Franck Goddio (Hilti Foundation))
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KÁHIRA - Podvodní archeológovia v pondelok oznámili, že objavili 2000 rokov starý vrak starovekej egyptskej výletnej lode pri pobreží Alexandrie. Informujeme podľa správy agentúry AFP.

Potápači našli trup lode, ktorý mal viac ako 35 metrov na dĺžku a asi sedem metrov na šírku, potopený v prístave ostrova Antirhodos, ktorý je dnes celý pod hladinou mora, uviedol vo vyhlásení Európsky inštitút podmorskej archeológie (IEASM) so sídlom v egyptskej Alexandrii. Na lodi sa nachádzali grécke rytiny, ktoré „môžu pochádzať z prvej polovice 1. storočia nášho letopočtu“ a „podporujú hypotézu, že loď bola postavená v Alexandrii“, uvádza sa ďalej v správe.

Neuveriteľný nález pri Alexandrii.
Zobraziť galériu (2)
Neuveriteľný nález pri Alexandrii.  (Zdroj: Christoph Gerigk, Franck Goddio (Hilti Foundation))

Potápači objavili sochy, mince a iné artefakty

Plavidlo „malo zrejme luxusne zdobenú kajutu a zdá sa, že bolo poháňané výlučne veslami“, dodal inštitút. Mesto založil v roku 331 pred našim letopočtom Alexander Veľký. Séria zemetrasení a prílivových vĺn, ktoré zasiahli jej pobrežie, spôsobili, že ostrov Antirhodos sa ocitol celý pod hladinou mora. V priebehu rokov potápači na tomto mieste objavili sochy, mince a iné artefakty, z ktorých niektoré sú vystavené v Grécko-rímskom múzeu v Alexandrii.

Neónovo modré vnútornosti?! Lovci ostali v šoku, čo našli vo vnútri divých ošípaných: Odborníci bijú na poplach Prečítajte si tiež

Neónovo modré vnútornosti?! Lovci ostali v šoku, čo našli vo vnútri divých ošípaných: Odborníci bijú na poplach

Alexandria bude pod vodou?

Alexandria je domovom starovekých ruín a historických pokladov, ale druhé najväčšie mesto Egypta je obzvlášť citlivé na klimatické zmeny a stúpajúcu hladinu mora, pričom hladina každý rok stúpa o viac ako tri milimetre. Podľa predpokladov Organizácie Spojených národov (OSN) bude do roku 2050 tretina Alexandrie úplne pod vodou alebo neobývateľná.

Viac o téme: VrakVýletná loďArcheológoviaEgyptAlexandria
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Keď sa protiklady priťahujú.
EXTRÉMNY pár šokuje svet: Ona má takmer 300 kíl, on je útly! A v SPÁLNI? Tvrdia, že lepšie než u bežných párov
Zaujímavosti
Tajomný narušiteľ spustil alarm!
Dráma v banke! Všetci čakali ozbrojeného páchateľa… vo dverách stál NAŠTVANÝ KOCÚR!
Zaujímavosti
Skryté vajíčka na stromčeku
Máte na stromčeku TÚTO zvláštnu hrčku? POZOR, prichádza invázia! Vo vašej obývačke sa môžu vyliahnuť stovky tvorov
Zaujímavosti
Zabudnite na drahé vitamíny:
Zabudnite na drahé vitamíny: KÁVA predlžuje život! Koľko šálok denne musíte vypiť? POZOR, toto by ste nemali prekročiť
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Soňa Müllerová vychválila dcéru Emu: To, čo robí, je až dojemné! Po kom to má?!
Soňa Müllerová vychválila dcéru Emu: To, čo robí, je až dojemné! Po kom to má?!
Prominenti
Opozícia kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov
Opozícia kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov
Správy
Vyjadrenie Michelka na tému: Energopomoc
Vyjadrenie Michelka na tému: Energopomoc
Správy

Domáce správy

Veľká zmena pre firmy
Veľká zmena pre firmy a živnostníkov: Papierové faktúry skončia! Nahradiť ich má štátny systém
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Svetoznáme muzikály od Ďurovčíka či Duchoňove hity: Chcete ich zažiť aj vy?
Domáce
Rokovací deň poslanci ukončili
Rokovací deň poslanci ukončili debatou o novele Trestného zákona: Rozprava je skrátená na 12 hodín
Domáce
Primátorský punč v Košiciach už vyzbieral vyše 12 600 eur na charitu: Zbierka pokračuje
Primátorský punč v Košiciach už vyzbieral vyše 12 600 eur na charitu: Zbierka pokračuje
Košice

Zahraničné

FOTO Staronový český premiér Andrej
Babiš PREKVAPIL počas príhovoru, TOTO odkázal všetkým spoluobčanom: Česko bude najlepšie na celej planéte!
Zahraničné
FOTO Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie
Ruské PÍÁR opäť vytiahlo vianočný "marketingový" útok na Európu! Minule sme mrzli, teraz žijeme v TME!
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajina upravila mierový plán po rokovaniach s Európou: Zelenskyj ho posiela Spojeným štátom
Zahraničné
Kosovská prokuratúra obvinila troch
Kosovská prokuratúra obvinila troch ľudí z terorizmu za výbuch kanála z roku 2024
Zahraničné

Prominenti

Silné slová! Feldeková (†82)
Silné slová! Feldeková (†82) sa smrti NEBÁLA: Chcela zomrieť skôr, než... Splnilo sa jej to!
Domáci prominenti
Monika Szabó
V televízii šedá myška, no v realite: Sexi nádielka Magdy z Dunaja... Z jej FOTO vám bude HORÚCO!
Domáci prominenti
Michael Clarke Duncan
Hviezda z filmu Zelená míľa nemá pokoj ani po smrti: Vojna o majetok!
Osobnosti
Vdovec Margita 3 roky
Vdovec Margita 3 roky po smrti Zagorovej (†75): Dodnes ovoniava jej oblečenie!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Neuveriteľný nález pri Alexandrii.
Objav, ktorý ŠOKOVAL archeológov: Na dne mora našli LUXUSNÚ loď starú 2000 rokov! Čo skrývala na palube?
Zaujímavosti
Keď sa protiklady priťahujú.
EXTRÉMNY pár šokuje svet: Ona má takmer 300 kíl, on je útly! A v SPÁLNI? Tvrdia, že lepšie než u bežných párov
Zaujímavosti
Tento nečakaný nápoj zlepšuje
Tento nečakaný nápoj zlepšuje trávenie, imunitu aj stav pleti: Suroviny máte doma a zrejme o ňom neviete
vysetrenie.sk
Tajomný narušiteľ spustil alarm!
Dráma v banke! Všetci čakali ozbrojeného páchateľa… vo dverách stál NAŠTVANÝ KOCÚR!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Svetoznáme muzikály od Ďurovčíka či Duchoňove hity: Chcete ich zažiť aj vy?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Z jedného centu môžu
Z jedného centu môžu Slováci spraviť tisíce eur: Ukážeme vám, ako sa to dá spraviť
plnielanu.sk
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Hokej, futbal, MMA či známe behy: Poďte na šport ešte lacnejšie!
Domáce

Ekonomika

Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Nečakaný zvrat v móde: Prada kupuje Versace za „výpredajovú“ cenu, čo sa deje v luxuse?
Nečakaný zvrat v móde: Prada kupuje Versace za „výpredajovú“ cenu, čo sa deje v luxuse?
Nielen inflácia, ale aj nové dane: Tieto vládne opatrenia vám tento rok
Nielen inflácia, ale aj nové dane: Tieto vládne opatrenia vám tento rok "osladia" vianočné pečenie!

Varenie a recepty

Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Medovníkové guličky bez pečenia: Tip na vianočné maškrtenie
Medovníkové guličky bez pečenia: Tip na vianočné maškrtenie
Výber receptov
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Koláče a torty

Šport

VIDEO Hancko v Lige majstrov gólom pomohol k obratu Atlética, Slavia v Anglicku s tvrdou lekciou
VIDEO Hancko v Lige majstrov gólom pomohol k obratu Atlética, Slavia v Anglicku s tvrdou lekciou
Liga majstrov
Šimon Nemec na kanadskom ľade: Online prenos zo zápasu Ottawa – New Jersey
Šimon Nemec na kanadskom ľade: Online prenos zo zápasu Ottawa – New Jersey
NHL
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal – Tampa Bay
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal – Tampa Bay
Juraj Slafkovský
Vedenie NHL o kľúčovej otázke haly v Miláne: Ak hráči budú mať pocit nebezpečenstva, nebudeme hrať
Vedenie NHL o kľúčovej otázke haly v Miláne: Ak hráči budú mať pocit nebezpečenstva, nebudeme hrať
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava

Kariéra a motivácia

Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Motivácia a produktivita
Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Motivácia a produktivita
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Motivácia a inšpirácia
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
Samsung
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
Armádne technológie
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
Xiaomi
Tieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajú
Tieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajú
Samsung

Bývanie

Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady

Pre kutilov

Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Má 60, žiari bez make-upu aj so šedinami a navyše je stále sexy: Pavlína Pořízková prezradila recept na to, ako starnúť s gráciou
Zahraničné celebrity
Má 60, žiari bez make-upu aj so šedinami a navyše je stále sexy: Pavlína Pořízková prezradila recept na to, ako starnúť s gráciou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Staronový český premiér Andrej
Zahraničné
Babiš PREKVAPIL počas príhovoru, TOTO odkázal všetkým spoluobčanom: Česko bude najlepšie na celej planéte!
Veľká zmena pre firmy
Domáce
Veľká zmena pre firmy a živnostníkov: Papierové faktúry skončia! Nahradiť ich má štátny systém
Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie
Zahraničné
Ruské PÍÁR opäť vytiahlo vianočný "marketingový" útok na Európu! Minule sme mrzli, teraz žijeme v TME!
Slováci masovo naleteli falošnej
Domáce
Slováci masovo naleteli falošnej súťaži o auto! Podvodníci zneužili meno známeho obchodu

Ďalšie zo Zoznamu