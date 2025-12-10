Objav, ktorý ŠOKOVAL archeológov: Na dne mora našli LUXUSNÚ loď starú 2000 rokov! Čo skrývala na palube?

KÁHIRA - Podvodní archeológovia v pondelok oznámili, že objavili 2000 rokov starý vrak starovekej egyptskej výletnej lode pri pobreží Alexandrie. Informujeme podľa správy agentúry AFP.
Potápači našli trup lode, ktorý mal viac ako 35 metrov na dĺžku a asi sedem metrov na šírku, potopený v prístave ostrova Antirhodos, ktorý je dnes celý pod hladinou mora, uviedol vo vyhlásení Európsky inštitút podmorskej archeológie (IEASM) so sídlom v egyptskej Alexandrii. Na lodi sa nachádzali grécke rytiny, ktoré „môžu pochádzať z prvej polovice 1. storočia nášho letopočtu“ a „podporujú hypotézu, že loď bola postavená v Alexandrii“, uvádza sa ďalej v správe.
Potápači objavili sochy, mince a iné artefakty
Plavidlo „malo zrejme luxusne zdobenú kajutu a zdá sa, že bolo poháňané výlučne veslami“, dodal inštitút. Mesto založil v roku 331 pred našim letopočtom Alexander Veľký. Séria zemetrasení a prílivových vĺn, ktoré zasiahli jej pobrežie, spôsobili, že ostrov Antirhodos sa ocitol celý pod hladinou mora. V priebehu rokov potápači na tomto mieste objavili sochy, mince a iné artefakty, z ktorých niektoré sú vystavené v Grécko-rímskom múzeu v Alexandrii.
Alexandria bude pod vodou?
Alexandria je domovom starovekých ruín a historických pokladov, ale druhé najväčšie mesto Egypta je obzvlášť citlivé na klimatické zmeny a stúpajúcu hladinu mora, pričom hladina každý rok stúpa o viac ako tri milimetre. Podľa predpokladov Organizácie Spojených národov (OSN) bude do roku 2050 tretina Alexandrie úplne pod vodou alebo neobývateľná.