Napätie pri Venezuele: USA vyslali stíhačky najbližšie k hraniciam, Maduro varuje

WASHINGTON/CARACAS - Americká armáda v utorok vyslala dve stíhačky nad Venezuelský záliv, kde lietali vyše pol hodiny. Dnes to napísala agentúra AP, podľa ktorej to bolo zrejme najbližšie priblíženie amerických vojenských lietadiel k vzdušnému priestoru juhoamerickej krajiny od začiatku nátlakovej kampane administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Verejné webové stránky sledujúce lety ukázali, že dva stíhacie lietadlá F/A-18 amerického námorníctva preleteli záliv na severozápade krajiny a strávili viac ako 30 minút letom nad vodou. Venezuela tvrdí, že táto vodná plocha je súčasťou jej národného územia, americkí právnici aj armáda ale toto tvrdenie už desiatky rokov spochybňujú.
Cvičný let v medzinárodnom vzdušnom priestore
Úradník amerického ministerstva obrany potvrdil, že oba stroje v oblasti vykonali rutinný cvičný let. Nezmienil sa, či boli stíhačky ozbrojené, poznamenal však, že počas letu zostali v medzinárodnom vzdušnom priestore. Cvičný let tiež prirovnal k predchádzajúcim cvičeniam, ktorých cieľom bolo ukázať dosah amerických lietadiel, a dodal, že tento krok nemal provokovať.
Bombardéry B-52 a B-1 leteli bližšie k pobrežiu
Armáda USA už skôr do tejto oblasti vyslala bombardéry B-52 Stratofortress a B-1 Lancer, stroje ale leteli až k pobrežiu Venezuely a pozdĺž neho. Nič nenasvedčovalo tomu, že by tieto lietadlá niekedy leteli tak blízko územia juhoamerickej krajiny ako to v utorok urobili F/A-18, poznamenal Reuters.
Spojené štáty zvyšujú od septembra svoju vojenskú prítomnosť v Karibiku a pri Venezuele, čo Caracas vníma ako nebezpečenstvo vojenského napadnutia. USA navyšovanie vojenskej prítomnosti odôvodňujú bojom proti drogovým kartelom. Dvadsaťdva ich zásahov proti lodiam údajne pašujúcim drogy už zabili najmenej 87 ľudí. Do oblasti tiež vyslali svoju najväčšiu lietadlovú loď USS Gerald R. Ford.
Washington navyše označil za teroristickú organizáciu Kartel slnkom, ktorý podľa amerických úradov vedie venezuelský prezident Nicolás Maduro. Ten tvrdí, že skutočným účelom operácií armády USA je donútiť ho k odstúpeniu z funkcie. Samotný Trump bez podrobností predtým uviedol, že sa čoskoro uskutočnia pozemné útoky.