Zemetrasenie na západe Česka: Otrasy dosahujú magnitúdu 2,5! Ľudia hlásia chvenie aj dunenie

CHEB – Na západe Česka pokračuje zemetrasná aktivita, ktorá sa začala už v novembri. V posledných dňoch zaznamenali seizmológovia sériu otrasov, z ktorých viaceré dosiahli magnitúdu okolo 2,5 stupňa. Ide o hodnoty, ktoré už dokáže postrehnúť aj verejnosť, hoci škody na povrchu sa neočakávajú.
Podľa Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR sa epicentrá aktuálnych otrasov nachádzajú približne desať kilometrov pod povrchom, severne od obce Nový Kostel. Súčasný zemetrasný roj sa začal ešte v novembri, pričom odborníci už evidujú približne dvadsiatku otrasov s magnitúdou vyššou ako 2.
"Od začiatku súčasného roja máme už asi 270 hlásení od ľudí, ktorí otrasy pocítili. Niekedy opisujú pocit mierneho kolísania,, ale väčšinou ide o hukot, ktorý otrasy sprevádza," opísala Jana Doubravová z Geofyzikálneho ústavu.
Jeden z najsilnejších otrasov sa vyskytol napríklad v sobotu večer (6. decembra) o 22:26 s prepočítanou silou 2,5 stupňa. Ďalší výraznejší záchvev zaznamenali stanice v utorok 9. decembra ráno a v noci po 1:00 stredoeurópskeho času, keď sa vyskytli dva silnejšie otrasy krátko po sebe. Hoci tieto otrasy ľudia pociťujú, zvyčajne nespôsobujú väčšie škody na povrchu.
Oblasť je známa zemetrasnými rojmi
Chebsko patrí medzi najdlhšie monitorované seizmické územia v Česku. Odborníci zdôrazňujú, že ide o špecifickú oblasť, kde sa energia z podložia uvoľňuje postupne vo forme sérií menších otrasov. Namiesto jedného veľkého zemetrasenia tak vznikajú tzv. zemetrasné roje, ktoré môžu trvať aj niekoľko týždňov. Najsilnejšie moderné zemetrasenie v regióne udrelo v decembri 1985, keď magnitúda dosiahla približne 4,6. Otrasy vtedy pocítili ľudia až v Prahe.
Záznamy o zemetraseniach v západných Čechách však siahajú ešte hlbšie. Prvé opisy otrasov sa objavujú už v kronikách zo 16. storočia, ktoré spomínajú poškodené domy či banské štôlne v okolí Jáchymova.