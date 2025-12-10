Slávny režisér si nebral servítku pred ústa: Nemôže vystáť TÝCHTO dvoch hercov!

LOS ANGELES - Quentin Tarantino opäť raz ukázal, že si servítku pred ústa neberie. Otvorene skritizoval dvoch známych hercov a priznal, že ich na plátne jednoducho neznesie.
Quentin Tarantino, slávny režisér, ktorý má na konte množstvo kultových filmov a kariéru už považuje za naplnenú, sa nedávno v podcaste The Moment rozhovoril o svojich filmových preferenciách. Nebral si pritom servítku pred ústa. Spomenul rebríček svojich naj filmov a jeden z nich vyzdvihol, nie však pozitívne. Ide o snímku Čierna krv, ktorá by podľa Tarantina mohla byť na úplnom vrchole jeho zoznamu, keby v ňom podľa neho nebol „problém“ v podobe herca Paula Dana.
„Film Až na krv mal veľkú šancu byť na prvom alebo druhom mieste, keby nemal obrovskú chybu, a tou je Paul Dano,“ povedal režisér otvorene. V jeho práci ho zjavne niečo irituje, hoci odborná verejnosť ho považuje za mimoriadne talentovaného predstaviteľa temných a psychopatických postáv. Tarantino sa však vyjadril priamo: „Dano je slabý ako čaj. Je to slabý, slabý a nezaujímavý chlap.“ Kritika sa nezastavila len pri jednom mene.
TOP 10 filmov Quentina Tarantina
1. Čierny jastrab zostrelený (2001)
2. Toy Story 3: Príbeh hračiek (2010)
3. Stratené v preklade (2003)
4. Dunkirk (2017)
5. Čierna krv (2007)
6. Zodiac (2007)
7. Nezastaviteľný (2010)
8. Šialený Max: Zbesilá cesta (2015)
9. Súmrak mŕtvych (2004)
10. Polnoc v Paríži (2011)
Tarantino spomenul aj Owena Wilsona, známeho komika a predstaviteľa mnohých filmov. „Tiež nemôžem vystáť Owena Wilsona,“ priznal. Zároveň dodal, že jeho vzťah k Wilsonovej hre je zvláštnou kombináciou odporu a obdivu. „Keď som videl po prvý raz Polnoc v Paríži, miloval som ho a zároveň nenávidel. Druhýkrát som si hovoril: No tak, nebuď taký hajzel a nebuď naňho tak prísny, nie je až taký zlý. Keď som film sledoval po tretíkrát, len neveriacky som na Wilsona hľadel,“ opísal Tarantino.
Režisér je známy svojou priamočiarosťou nielen v umeleckých názoroch, ale aj v osobnom živote. V podcaste spomenul aj spomienku z detstva, keď ho učitelia karhali za to, že namiesto učenia písal príbehy. Jeho matka ho vraj za to poriadne pokarhala. „Moja mama mi za to vynadala a povedala mi niečo ako: A tá tvoja rádoby spisovateľská kariéra, s ňou je koniec. Povedal som jej, že keď raz budem úspešný, nedostane odo mňa nič. A to som dodržal. Pomohol som jej s daňovým úradom, ale nekúpil som žiadny dom ani auto,“ povedal bez okolkov.