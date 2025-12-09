EXTRÉMNY pár šokuje svet: Ona má takmer 300 kíl, on je útly! A v SPÁLNI? Tvrdia, že lepšie než u bežných párov

USA - Láska si nevyberá podľa konfekčných veľkostí. Američanka Natalie Sconyers (28) a jej priateľ Wendell sú dôkazom, že aj partneri s výrazným rozdielom v hmotnosti môžu zažívať harmonický vzťah – po všetkých stránkach. Hoci Natalie patrí medzi ženy s extrémnou obezitou, tvrdí, že intimita u nich nikdy nebola problémom.
Natalie Sconyers zo štátu Georgia v USA bola odmalička „to väčšie dievča“. Na svoje maximum sa vyšplhala na takmer 300 kilogramov, čo odborníci označujú za extrémne riziko pre zdravie. Jej život sa však zmenil pred šiestimi rokmi, keď jej prišla správa na sociálnej sieti od muža menom Wendell.
„Napísal mi už niekoľkokrát, ale ignorovala som to. Až keď sa spýtal, či ma môže zobrať na večeru, povedala som si – aha, takto sa to robí!“ smeje sa Natalie v dokumente TLC Dangerously Obese.
Priťahujú ho ženy s plnšími tvarmi
Wendell otvorene priznáva, že ho priťahujú ženy s plnšími tvarmi: „Mám rád všetko na nej. Jej ruky, boky… jednoducho všetko.“ Hoci je na rozdiel od predošlých partnerov Natalie skôr útlej postavy, tvrdia, že v spálni im to funguje výborne. „Ľudia si myslia, že väčšie ženy nemajú sex. Náš milostný život je viac než v poriadku – bez sťažností,“ dodáva s úsmevom Natalie, ktorú bývalí partneri prezývali „Big Fine“.
S obezitou však bojuje celý život, informuje na svojom webe magazín The Sun. V detstve veľa času trávila doma, pri televízii a jedle. Vzťah s mamou, ktorá s ňou žije v spoločnej domácnosti, bol vždy postavený aj na spoločných návštevách reštaurácií. Zlom nastal po vážnom úraze – mama ostala pripútaná na lôžko a Natalie sa o ňu musí starať 24 hodín denne.
Nevie prejsť sama ani na toaletu
„Nevie chodiť, ani sama na toaletu. Musíme pri nej byť stále,“ vysvetľuje. Starostlivosť o blízkeho a psychická záťaž jej chudnutie ešte skomplikovali. Naprieč rokmi vyskúšala nespočetné množstvo diét, no kilá sa vždy vracali späť. Sama priznáva, že jedlo je pre ňu prvou myšlienkou dňa. „Je to ako začarovaný kruh,“ hovorí.
Jej mama vidí príčinu aj v tom, že doma sa nikdy neučila o zdravom stravovaní: „Moja mama nás to nenaučila, takže ani ja som nevedela, ako viesť svoje deti k správnym návykom.“ Napriek zdravotným výzvam sa Natalie a Wendell snažia žiť normálny, šťastný život. Dvojica verí, že veľkosť nemusí byť prekážkou v láske – ani v intímnosti.