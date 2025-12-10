AKTUÁLNE Mimoriadna udalosť na železnici v Bratislave! Pri hlavnej stanici sa vykoľajil vlak

(Zdroj: Topky)
BRATISLAVA - Ďalší incident na železnici. Pri Hlavnej stanici v Bratislave došlo k vykoľajeniu vlaku. Železnice hlásia z miesta nehody obmedzenia dopravy.
Železnice hlásia ďalšiu mimoriadnu udalosť. V úseku železničnej stanice Bratislava hlavná stanica došlo podľa dostupných informácií k vykoľajeniu vlakovej súpravy spoločnosti Leo Express na spojovacej koľaji. V úseku je obmedzená doprava.
Podľa predbežných informácií sa to stalo na odstavnom koľajisku. Vo vlaku neboli cestujúci a z miesta incidentu nehlásia ani zranených.
Článok budeme aktualizovať.