Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!

Vianoce sú ideálnym časom, kedy prekvapiť mužov niečím, čo naozaj využijú alebo čo im dopraje zážitok, na ktorý len tak nezabudnú. Vybrať vhodný darček však často býva náročné – najmä ak doma máte niekoho, kto si radšej všetko kúpi sám, alebo tvrdí, že „nič nepotrebuje“. Pripravili sme preto zoznam piatich inšpirácií, s ktorými neurobíte krok vedľa.
Na zábavu aj trošku práce
Tablet je univerzálny darček, ktorý poteší prakticky každého muža – či už je neustále na cestách, venuje sa práci, alebo miluje multimédiá. Moderné tablety dnes zvládnu všetko od e-mailov a videohovorov, cez čítanie kníh až po sledovanie filmov v špičkovej kvalite.
Našim horúcim tipom je Lenovo Yoga Tab. Má 11,1-palcový PureSight Pro displej s vysokým rozlíšením a obnovovacou frekvenciou až 144 Hz, čo znamená ostrý a plynulý obraz. Vďaka výkonnému 8-jadrovému procesoru Snapdragon 8 Gen 3 a dostatočnému úložisku dokáže zaručiť plynulú prácu aj dostatok miesta pre hry, fotky či dovolenkové videá. Batéria s dlhou výdržou nemá problém zvládnuť dva dni používania a dobíjanie je s funckiou rýchleho nabíjania bez zbytočného čakania.
Navyše tablet obsahuje aj stylus pre jednoduché zapisovanie poznámok, kreslenie alebo rýchlu editáciu. Hodí sa teda nielen na zábavu, ale aj na prácu či kreatívu. Lenovo Yoga Tab je ideálny darček pre človeka, ktorý ocení zariadenie na cesty, na prácu z domu, alebo len na večerné sledovanie filmov. Kúpite ho za výhodnú cenu v Datacomp.sk.
Zvýraznite jeho štýl
Parfum je klasika, ktorá nikdy nesklame. Muži síce často hovoria, že na vône si príliš nepotrpia, pravda je však iná. Dobrý parfum vie zvýrazniť sebavedomie, urobiť dojem a doplniť osobnosť.
Pri výbere sa riaďte tromi jednoduchými pravidlami: športovo založeným mužom sadnú svieže citrusové vône, elegánom skôr drevité a korenisté tóny, domasedom môžete vybrať niečo intenzívnejšie a netradičné. Parfum môžete pokojne zaradiť ako darček samostatne, alebo v sade, ak k nemu pridáte napríklad deodorant či sprchový gél v podobnej vôni.
Pre hráčov i kreatívcov
Ak máte doma hráča alebo muža, ktorý si rád večer oddýchne pri kvalitnej hre, herný notebook je darček na istotu. Moderné herné notebooky už nie sú len ťažké stroje plné kompromisov. Navyše sú notebooky mobilné, takže je to dar, ktorý spríjemní hranie doma, ale aj na cestách.
Mimoriadne obľúbená je u Slovákov herná séria Lenovo Legion a odporúčame sa obzrieť po 16-palcovom Legion 7 Pro 16IAX10H. Tento notebook má displej s vysokým QHD rozlíšením a obnovovacou frekvenciou až 240 Hz. Výkon je pripravený na čokoľvek – má procesor Intel Core Ultra 9, grafickú karta NVIDIA GeForce RTX a 32 GB RAM. Notebook je tiež vybavený technológiou AI Engine+, ktorý optimalizuje výkon, chladenie a spotrebu energie podľa aktuálnej záťaže.
Nejde však len hry. Toto zariadenie je vhodné ako pre hráčov, tak aj pre tvorcov, ktorí strihajú videá, pracujú s grafikou alebo potrebujú výkonné zariadenie na doma aj na cesty. Je to jednoducho investícia na mnoho rokov dopredu. Lenovo Legion 7 Pro kúpite na Datacomp.sk.
Skutočné zahriatie
Termo oblečenie je ideálny tip pre mužov, ktorí radi trávia voľný čas športom. Je praktické, funkčné a dá sa využiť hneď, teda v chladnom období. Kvalitné tričko, spodné prádlo, spodky alebo ponožky z termo materiálu udržujú telesné teplo, odvádzajú pot, nezapáchajú a zabezpečia komfort aj pri náročnejšej fyzickej aktivite.
Vianoce akoby priali darovaniu termo oblečeniu, pretože ho muži môžu využívať okamžite, pokojne aj na prvý sviatok vianočný. Navyše ak zvolíte kvalitné značkové termo kúsky, bude darček pôsobiť skutočne premyslene. Oblečenie navyše nie je jednorazový darček, ale poteší pri každom výlete a športovej aktivite.
Zážitok, ktorý si zapamätá
Ak chcete darovať niečo jedinečné, niečo viac než len vec, potom vsaďte na zážitok. Pre mužov, ktorí milujú autá, rýchlosť alebo adrenalín, je jazda vo formule či závodnom aute jedinečný darček. Mužská predstava, že sedí za volantom auta s brutálnym výkonom, cíti zrýchlenie, a počuje rev motora sa len ťažko zabúda.
Zážitkové jazdy sa často realizujú na okruhoch alebo špeciálnych dráhach, kde je možné reálne vyskúšať výkon auta, zatáčať bezpečne vo vysokých rýchlostiach a pocítiť silu stroja bez stresu bežnej premávky. Ak si nie ste istí, aké auto by si chcel vyskúšať a je ich teda na výber pekné množstvo, môžete darovať aj voucher, vďaka ktorému si obdarovaný vyberie tú jazdu, po ktorej skutočne túži.
