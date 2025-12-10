Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Kirgizsko zvažuje obnovenie trestu smrti v krajine

BIŠKEK - Kirgizský ústavný súd začal v stredu skúmať návrh zákona o obnovení popráv. Opätovné zavedenie trestu smrti podporuje prezident Sadyr Džaparov, proti sa postavil vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk, informuje o tom agentúra AFP.

Podľa návrhu zákona by trest smrti mohli dostať osoby za „osobitne závažné sexuálne zločiny páchané na deťoch“ a za „vraždy spáchané spolu so znásilnením“. Ak súd rozhodne o súlade s ústavou, návrh zákona sa vráti do parlamentu, aby sa zorganizovalo referendum o zmene článku 25 ústavy, uviedol Džaparov v októbri. V súčasnosti nie je známe, kedy ústavný súd vo veci rozhodne.

Prezident navrhol opätovné zavedenie trestu smrti po tom, čo v Kirgizsku bola v septembri znásilnená a následne zavraždená 17-ročná žena. Prípad vyvolal pobúrenie v krajine so siedmimi miliónmi obyvateľov.

Posledná poprava v Kirgizsku bola vykonaná v roku 1998, samotný trest smrti sa zrušil v roku 2007. Kirgizsko sa považovalo za jednu z najdemokratickejších postsovietskych krajín v Strednej Ázii, no niekoľko ľudskoprávnych skupín odsúdilo zhoršujúce sa podmienky v krajine po roku 2021, odkedy sa Džaparov stal prezidentom, píše AFP.

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva povedal v októbri, že obnovenie popráv v Kirgizsku by bolo „závažným porušením medzinárodného práva“. Ľudskoprávne skupiny v krajine uviedli, že krajina musí zlepšiť vyšetrovanie trestných činov a výcvik polície.

Viac o téme: ZákonTrest smrtiObnovenieKirgizsko
