Tajnosti v LÁSKE? Influencer Oski Barami o vzťahu s Thiou Vittekovou: Nečakané slová!

BRATISLAVA - Premiéru veľkolepého muzikálu Rómeo a Júlia si nenechal ujsť ani influencer Oski Barami. Toho však okrem výkonov na javisku zaujal najmä jeho entuziastický obdiv k Thii Vittek… a neprehliadnuteľná chémia medzi nimi. Sú len priatelia? Alebo je v tom viac?
Tvorca videí Oski Barami úprimne priznal, že je v muzikálovom svete nováčik. „Toto bol môj druhý v živote. Prvýkrát som bol na opere s mamou a to bolo hrozné, ale toto bolo oveľa lepšie,“ smeje sa. Tentoraz si predstavenie nielen užil, ale aj poriadne precítil: „Bolo to magické, wau. Prekvapuje ma, do akej miery sa tie živé predstavenia dokážu človeka dotknúť emočne.“
Najväčší dojem v ňom zanechala predstaviteľka Júlie – Thia Vittek. Podľa Oskiho bola jednoducho nezastaviteľná. „Fantastická. Ja som v istých momentoch zabudol, ako ju poznám a sledoval som, ako sa to vyvŕbi. To je talent herca, keď človek zabúda, že je to normálna súkromná postava, a ja som jej to uveril úplne na celej čiare.“
Jej spev vraj vyráža dych. „To je talent. Ale aj tvrdá práca. Niekedy, keď niekto povie talent, tak znevažuje prácu a Thia do toho dala veľmi veľa,“ nešeštrí slovami chvály Oski, ktorý po Thiinom boku stál počas celého obdobia príprav. „Určite som sa snažil byť vždy oporou. Hovoril som jej, že to zvládne, nech nie je nervózna. Hovorila mi, aké je to ťažké aj z fyzického hľadiska. Ja by som do toho nešiel, bolo to náročné.“ Lenže… podporoval ju ako kamarát? Alebo ako niekto viac? Po premiére si túto otázku kládli viacerí. A Oskimu sme ju priamo položili aj my...
Tajnosti v LÁSKE? Influencer Oski o vzťahu s Thiou Vittekovou: Nečakané slová! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)