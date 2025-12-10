Tragédia pri Nitre: Policajná naháňačka skončila smrťou vodiča, jeho telo našli v lese

Polícia obvinila z vraždy 44-ročnej ženy v Hrabičove 50-ročného Žiarčana (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
NITRA – Krátko pred polnocou sa v okolí Nitry odohrala dramatická policajná naháňačka, ktorá vyústila do tragédie. Muž, ktorý unikal pred hliadkou, neprežil. Jeho telo našli stovky metrov od vozidla v lese.
Na incident upozornila TV JOJ, podľa ktorej 46-ročný vodič počas úteku nezvládol situáciu a udalosti nadobudli fatálny priebeh. Telo muža našli v lese približne 500 metrov od jeho auta. Polícia na mieste dokumentovala stopy, zasahovali vyšetrovatelia aj ohliadajúca lekárka.
Podľa dostupných informácií mal vodič pred policajtmi utekať preto, že mu bol v minulosti zadržaný vodičský preukaz.
Správu budeme aktualizovať...