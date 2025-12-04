Úspech bratislavskej polície! VIDEO Vpátrala nezvestného seniora pomocou dronu s termovíziou

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti v stredu (3. 12.) večer vypátrali nezvestného 82-ročného muža pomocou dronu s termovíziou. Informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
Polícia prijala informáciu o nezvestnom mužovi v neskorých večerných hodinách. Do pátracej akcie bolo zapojených viacero hliadok poriadkovej a kriminálnej polície, ako aj služobný psovod. „Na základe prijatých informácií policajti prehľadávali viaceré miesta na území mestskej časti Bratislava - Petržalka, ako aj širšieho centra Bratislavy. Krátko po 22.30 h bol do akcie zapojený aj policajný dron s termovíziou, ktorý sa zameral aj na prehľadávanie petržalskej hrádze a blízkeho okolia,“ ozrejmila Bartošová.
Dron krátko po polnoci zachytil tepelný obraz
Ako uviedla, dron krátko po polnoci zachytil tepelný obraz osoby v lesnom poraste lužných lesov pri Dolnozemskej ceste. Polícia sa na miesto presunula a muža našla. „Bol dezorientovaný, avšak bez zranení,“ dodala hovorkyňa.