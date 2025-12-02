Donald Trump dal Madurovi jasné ultimátum: To už vypršalo! USA po nesplnení hrozia ďalšími zásahmi vo Venezuele

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump rokoval v pondelok so svojimi najvyššími poradcami okrem iného aj o nátlakovom ťažení voči Venezuele, oznámil nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ USA. Informuje o tom agentúra Reuters.
Zdroj pod podmienkou anonymity dodal, že schôdzka sa odohrala v oválnej pracovni Bieleho domu a zúčastnili sa na nej členovia Trumpovho tímu pre národnú bezpečnosť. Ďalšie detaily bezprostredne zverejnené neboli. Zasadnutie sa konalo v čase stupňujúceho sa tlaku Trumpa na Venezuelu za údajné zásielky drog do USA pochádzajúce z tejto krajiny.
Biely dom v pondelok zároveň podľa Reuters obhajoval rozhodnutie amerického admirála Franka Bradleyho podniknúť niekoľko úderov na venezuelské plavidlo údajne prevážajúce drogy, ku ktorým došlo ešte v septembri. Denník Washington Post napísal, že v poradí druhý úder bol nariadený s cieľom zabiť dvoch preživších z prvého útoku a splniť tak rozkaz amerického ministra obrany Petea Hegsetha na zabitie všetkých členov posádky, píše Reuters.
Trump totiž v nedeľu vyhlásil, že by nechcel druhý útok na toto plavidlo. Ako dodal, Hegseth poprel, že by vydal takýto rozkaz. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však v pondelok uviedla, že práve Hegseth poveril admirála vykonaním útokov z 2. septembra. Leavittová uviedla, že úder bol vykonaný v „sebaobrane“ na ochranu záujmov USA, odohral sa v medzinárodných vodách a bol v súlade s právom týkajúcim sa ozbrojených konfliktov.
Maduro žiadal amnestiu a zrušenie sankcií
Reuters zároveň v noci na utorok informoval, že Trump počas telefonátu z 21. novembra vyzval venezuelského prezidenta Nicolása Madura, aby do týždňa aj s rodinou opustil krajinu. Táto lehota tak podľa agentúry uplynula minulý piatok. Maduro podľa Reuters súhlasil, že krajinu opustí v prípade, keď získa plnú právnu amnestiu a zrušenie všetkých sankcií, ako aj zastavenie vyšetrovania v prípade zločinov voči ľudskosti proti venezuelskej opozícii.
Trump však údajne väčšinu požiadaviek Madura odmietol, a keďže lehota na jeho odchod uplynula v piatok 28. novembra, podľa Reuters potom prezident USA v sobotu ohlásil uzatvorenie vzdušného priestoru nad Venezuelou. Trump v uplynulých týždňoch zintenzívnil rétoriku voči Venezuele. USA zároveň presunuli do Karibiku svoju najväčšiu lietadlovú loď USS Gerald R. Ford, ako aj ďalšie vojnové lode a bombardéry s dlhým doletom.
Trump obviňuje Madura a ďalších venezuelských predstaviteľov, že sú zapojení do obchodu s drogami. USA od začiatku septembra niekoľkokrát zaútočili na lode, ktoré údajne prevážali drogy, pričom bolo zabitých viac než 80 ľudí. Samotný Maduro tvrdenia o obchodovania s drogami odmieta.
Maduro o vojenskej hrozbe zo strany USA: Chceme mier, ale i suverenitu a slobodu
Venezuela nechce „mier otroka“, vyhlásil v pondelok tamojší prezident Nicolás Maduro pred tisíckami svojich podporovateľov v súvislosti s nasadením americkej armády, ktorá podľa neho „testuje“ jeho krajinu už 22 týždňov. Informuje o tom agentúra AFP.
Samotný Maduro tvrdenia o obchodovania s drogami odmieta. „Chceme mier, ale mier so suverenitou, rovnosťou a slobodou! Nechceme mier otroka ani mier kolónií,“ povedal Maduro, ktorý obviňuje Washington zo snahy o jeho zvrhnutie, na zhromaždení v Caracase. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď sa mal Trump stretnúť so svojimi najvyššími predstaviteľmi v oblasti národnej bezpečnosti, aby prediskutovali záležitosť týkajúcu sa Venezuely, dodáva AFP.
Maduro v liste adresovanom Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zverejnenom v nedeľu obvinil Spojené štáty zo snahy získať prostredníctvom smrtiacej vojenskej sily kontrolu nad venezuelskými ložiskami ropy, ktoré sú najväčšie na svete.