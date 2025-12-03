Trump hrozí útočníkom: Napadnutá môže byť akákoľvek krajina, ktorá pašuje drogy do USA

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok na zasadnutí svojho kabinetu upozornil, že Spojené štáty môžu napadnúť akúkoľvek krajinu, ktorá sa podieľa na pašovaní drog do USA. Povedal to napriek kritike, že americká vláda sa útokmi na lode údajne pašujúce drogy dopúšťa mimosúdnych popráv. Píše o tom agentúra AFP.
„Každý, kto to robí a predáva to v našej krajine, bude vystavený útokom,“ povedal Trump novinárom.
Útoky sú odstrašovanie, uviedl Hegseth
„S útokmi na lode prevážajúce narkotiká a s posielaním narkoteroristov na dno oceánu sme iba začali, pretože otravujú americký ľud,“ doplnil americký minister obrany Pete Hegseth. „Mali sme trochu prestávku, pretože je teraz ťažšie nájsť lode, na ktoré by sme mohli zaútočiť – a o to práve ide, nie? Odstrašovanie musí mať význam,“ vysvetlil.
Hegseth a Trumpova vláda čelia rozsiahlej kritike pre incident z 2. septembra. Americké sily vtedy opätovne zaútočili na trosky jednej z už zasiahnutých lodí, zahynuli pri tom údajne dvaja preživší. Viacerí kongresmani upozornili, že by mohlo ísť o vojnový zločin.
Pentagón presúva vinu na admirála
Biely dom aj Pentagón sa podľa AFP snažia vinu zvaliť na admirála, ktorý operáciu priamo riadil, aby sa Hegseth od tohto rozhodnutia mohol dištancovať. Pentagón však zdôraznil, že Hegseth za admirálovým krokom stojí.
Napätie v Karibiku rastie
Od rozhodnutia americkej vlády útočiť na údajne pašerácke lode v Karibiku rastie napätie. Spojené štáty posilňujú v regióne svoju vojenskú prítomnosť a vyslali tam útočnú skupinu lietadlovej lode USS Gerald Ford. Venezuelského prezidenta Nicolása Madura zároveň obviňujú z vedenia drogového kartelu a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísali odmenu 50 miliónov dolárov. Trump tiež v sobotu vyhlásil, že vzdušný priestor nad Venezuelou a v jej okolí by mal byť považovaný za uzavretý. Maduro tvrdí, že boj proti drogám je iba zámienkou a skutočným cieľom americkej vlády je zmena režimu vo Venezuele.
Na dialóg medzi Washington a Caracasom v utorok vyzval aj pápež Lev XIV. Ozrejmil, že prostredníctvom diplomacie Vatikán „hľadá spôsoby, ako upokojiť situáciu“ v prospech venezuelského ľudu.