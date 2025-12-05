Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

Najvyšší súd USA odobril novú volebnú mapu Texasu: Zvýhodňuje republikánov

TASR

WASHINGTON - Najvyšší súd USA vo štvrtok rozhodol, že nová podoba volebnej mapy štátu Texas môže byť použitá v tzv. midterms voľbách v roku 2026. Mapa zvýhodňuje republikánov a umožňuje im získať päť kresiel v Snemovni reprezentantov na úkor demokratov. Informuje správa agentúr AP a AFP.

Súd nižšej inštancie pritom len v novembri novú mapu Texasu zablokoval s odôvodnením, že ide pravdepodobne o nezákonné rasovo motivované manipulovanie s hranicami volebných obvodov. Na základe štvrtkového rozhodnutia Najvyššieho súdu však môže mapa republikánom priniesť lepšie výsledky v nadchádzajúcich midterms voľbách, v ktorých si Američania vyberajú zástupcov do viacerých úradov, vrátane Snemovne reprezentantov či Senátu. Tieto voľby sa konajú spravidla v polovici prezidentovho štvorročného funkčného obdobia.

Texas potrebuje istotu

„Texas potrebuje istotu, podľa akej mapy sa bude v midterms voľbách riadiť, preto nebudem odkladať rozhodnutie súdu,“ napísal vo svojom stanovisku Samuel J. Alito, jeden zo šiestich konzervatívnych sudcov hlasujúcich v prospech novej mapy. Zvyšní traja liberálni sudcovia Najvyššieho súdu s rozhodnutím nesúhlasili. AFP upozorňuje, že hoci toto rozhodnutie sudcovia oficiálne nepodpísali a technicky len dočasne zablokovalo rozhodnutie súdu nižšej inštancie, v podstate aj tak zabezpečuje, že mapa bude môcť byť v budúcoročných voľbách použitá.

Volebné obvody v USA sa tradične určujú po celonárodnom sčítaní ľudu, aby odzrkadľovali zmeny v počte obyvateľov na jednotlivých územiach. Najbližšie sčítanie ľudu je naplánované na rok 2030. Texas je ovládaný republikánmi a pod tlakom prezidenta Donalda Trumpa sa rozhodol, že volebné obvody prekreslí už tento rok s cieľom zabrániť demokratom získať väčšinu v Snemovni reprezentantov, vysvetľuje AFP.

Viac o téme: Súd USATexas
