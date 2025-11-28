USA budú preverovať obyvateľov pochádzajúcich z 19 problematických krajín: Pozastavia tiež migráciu

WASHINGTON - Spojené štáty začnú preverovať držiteľov tzv. zelenej karty, teda ľudí s trvalým pobytom v USA, pochádzajúcich z 19 krajín, ktoré Washington označil za „problematické“. Americký úrad pre občianstvo a imigráciu (USCIS) to oznámil vo štvrtok v reakcii na stredajší útok na dvoch príslušníkov Národnej gardy vo Washingtone, z ktorého je podozrivý afganský štátny príslušník. Informuje televízia NBC News.
„Na pokyn (amerického prezidenta) som nariadil komplexné a dôkladné preverenie každej zelenej karty každého cudzinca z každej krajiny, ktorá je predmetom záujmu,“ uviedol vo štvrtok riaditeľ USCIS Joseph Edlow na platforme X. „Ochrana tejto krajiny a amerického ľudu zostáva na prvom mieste a americký ľud nebude znášať daň za nezodpovednú politiku predchádzajúcej administratívy,“ dodal v príspevku.
Ktoré krajiny sú to?
Na otázku, ktoré krajiny sú považované za „problematické“, USCIS poukázal na júnové vyhlásenie kancelárie prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom je uvedených 19 krajín „považovaných za nedostatočné z hľadiska kontroly a preverovania“. Podľa NBC News sa na tomto zozname nachádza Afganistan, Haiti, Irán či Venezuela. Washington najnovším nariadením reaguje na stredajšiu streľbu, z ktorej je podozrivý 29-ročný afganský imigrant Rahmanullah Lakanwal.
Federálni prokurátori tvrdia, že podozrivý sa do Spojených štátov dostal v rámci programu s názvom Operation Allies Welcome (Operácia Vitajte spojenci), ktorý zaviedla administratíva exprezidenta Joea Bidena, uvádza NBC News. Cieľom programu bolo pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali s Američanmi po tom, čo sa v roku 2021 dostalo k moci v krajine militantné hnutie Taliban.
Prípadom sa zaoberá Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ktorý incident začal vyšetrovať ako „teroristický útok“. Postrelených členov Národnej gardy americké úrady medzičasom identifikovali ako 20-ročnú Sarah Beckstromovú a 24-ročného Andrewa Wolfea. Obaja podstúpili operáciu, no aj naďalej sú v kritickom stave.
USA plánujú pozastaviť migráciu z rozvojových krajín
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že jeho administratíva bude pracovať na trvalom pozastavení migrácie zo „všetkých krajín tretieho sveta“, aby sa americký systém mohol úplne zotaviť. Informuje správa agentúry Reuters.„Natrvalo pozastavím migráciu zo všetkých krajín tretieho sveta, aby sa americký systém mohol úplne spamätať... odstránim každého, kto nie je pre Spojené štáty prínosom alebo nie je schopný milovať našu krajinu,“ vyhlásil Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
V príspevku tiež oznámil zrušenie federálnych dotácií pre ľudí, ktorí nie sú občanmi USA, a pohrozil deportáciou tých, ktorí krajinu ohrozujú alebo „nie sú kompatibilní so západnou civilizáciou“.Trump zdôraznil, že podľa údajov zo sčítania obyvateľov žije v Spojených štátoch oficiálne 53 miliónov cudzincov, z ktorých „väčšina poberá sociálne dávky, pochádza zo skrachovaných krajín alebo z väzníc, psychiatrických liečební, gangov alebo drogových kartelov“. Skutočný počet migrantov v USA je však podľa neho oveľa vyšší.
„Táto záťaž v podobe utečencov je hlavou príčinou zlého sociálneho fungovania v Amerike,“ pokračoval Trump. Podľa neho otázka migrácie súvisí s problémami vo viacerých oblastiach, vrátane školstva, bývania, zvýšenej trestnej činnosti či ekonomiky. Americký prezident vo štvrtok tiež kritizoval politiku svojho predchodcu Joea Bidena, vďaka ktorému sa do USA dostali „milióny“ prisťahovalcov. Podľa Trumpa však ich prijatie nebolo legálne.