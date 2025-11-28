Zosadený prezident Embaló opustil krajinu! Útočisko mu poskytol susedný Senegal

DAKAR - Zosadený prezident Umaro Sissoco Embaló opustil Guineu-Bissau a útočisko mu poskytol susedný Senegal, uviedla tamojšia vláda vo štvrtok. Armáda v Guinei-Bissau po jeho stredajšom zosadení oznámila prevzatie „úplnej kontroly“, píše správa agentúr AP a AFP.
Embaló podľa senegalského ministerstva zahraničia pricestoval vojenským lietadlom, ktoré mu zabezpečila senegalská vláda. Senegal je podľa vyhlásenia „v priamom kontakte so všetkými zainteresovanými stranami v Guinei-Bissau“. Armáda vo štvrtok vymenovala za dočasného prezidenta generála Hortu N'Tama a oznámila, že otvorila zablokované štátne hranice. V Guinei-Bissau sa tri dni predtým konali prezidentské a parlamentné voľby. Embaló tvrdí, že v nich na základe vlastného sčítania získal 65 percent hlasov. Víťazstvo si však nárokuje aj jeho hlavný vyzývateľ Fernando Dias da Costa.
Neakceptovateľné porušenie demokratických princípov
Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok odsúdil „neakceptovateľné porušenie demokratických princípov“ v Guinea-Bissau a vyzval na „okamžité a bezpodmienečné obnovenie ústavného poriadku“. Guinea-Bissau s približne 2,2 milióna obyvateľov na západnom pobreží Afriky je jednou z najchudobnejších krajín sveta. V roku 1974 získala nezávislosť od Portugalska a do roku 2020, keď sa Embaló ujal úradu, tam bolo najmenej deväť vojenských prevratov. Embaló tvrdí, že aj jeho sa pokúsili trikrát zvrhnúť. Podľa jeho oponentov mu to poslúžilo ako zámienka na represie.