Exotické Kapverdy: Raj s plážami ako z Karibiku

Kapverdy sú ideálnou voľbou na dovolenku bez zhonu
Kapverdy sú ideálnou voľbou na dovolenku bez zhonu (Zdroj: Shutterstock.com)
Zabudnite na hlučné letoviská, preplnené pláže a turistické maratóny po atrakciách. Exotické Kapverdy ponúkajú presný opak – pokoj, nezastavané prírodné pobrežie a slobodu. Ak túžite po dovolenke, ktorá vás prinúti dokonale vypnúť pri šumení vĺn, práve ste ju našli.

Kapverdy sú súostrovie desiatich vulkanických ostrovov, ktoré sa tiahnu pri západnom pobreží Afriky, približne 570 kilometrov od Senegalu. Hoci ležia uprostred Atlantiku, z Európy sa tam dostanete pomerne rýchlo za 6 až 8 hodín letu. Z izolovaných ostrovov sú najviac navštevované ostrovy Sal a Boa Vista. Charakter oboch približuje Alica Šipošová, hovorkyňa CK Kartago Tours:

„Ostrov Sal odporúčame dovolenkárom, ktorí milujú vodné športy, prechádzky po dlhých plážach, dokonalý relax, poznávanie aj nočný život. Boa Vista je ideálna pre tých, ktorí hľadajú pokojnú dovolenku, dlhé prázdne pláže a kontakt s prírodou. V lete tu môžete pozorovať korytnačky Caretta caretta, ktoré sem priplávajú klásť vajíčka. Pláže na Kapverdských ostrovoch Sal a Boa Vista sú často prirovnávané ku Karibiku. Atmosféra s heslom “no stress”, ktorá na ostrovoch prevláda, z nich robí obľúbený dovolenkový raj.“

Poďte s nami na virtuálnu ochutnávku toho najkrajšieho, čo môžete počas dovolenky zažiť.

Sal, turistické srdce Kapverd a raj surferov

Ostrov Sal patrí k najnavštevovanejším miestam Kapverd. Sústreďuje sa tu najširšia ponuka hotelov a služieb na celom súostroví od wellness a požičovní športového vybavenia až po potápačské centrá či školy surfovania. Vďaka palmám a piesočnatým plážam má ostrov karibskú atmosféru, prehnanú komerciu a okázalosť však nehľadajte.

Hlavným turistickým strediskom ostrova je mestečko Santa Maria, ktoré si napriek popularite zachovalo komornú atmosféru. Jeho centrum tvorí niekoľko ulíc s obchodíkmi, barmi a reštauráciami, kam z väčšiny rezortov pohodlne dôjdete peši. Hlavné námestie Praça de Santa Maria je lemované farebnými domčekmi, trhovými stánkami a galériami s miestnym umením.

Pláže na ostrove Sal vás potešia jemným zlatistým pieskom, po ktorom môžete pohodlne chodiť aj naboso. Najkrajšou z nich je 8 km dlhá pláž Santa Maria s dreveným mólom, symbolom Kapverd. Každé ráno si tu môžete kúpiť čerstvé ryby priamo od rybárov. Slúži aj ako vyhliadka a najkrajšie pohľadnicové fotografie si odnesiete priamo odtiaľto.

Kapverdy sú ideálnou voľbou na dovolenku bez stresu
Kapverdy sú ideálnou voľbou na dovolenku bez stresu  (Zdroj: Shutterstock.com)

Okúpte sa v soľnom jazere a odvážte sa na zipline

Medzi najkrajšie zážitky na ostrove Sal patrí kúpanie v soľnom jazere Pedra de Lume, ktoré vzniklo v kráteri vyhasnutej sopky. Vo vode s vysokou koncentráciou soli sa budete vznášať podobne ako v Mŕtvom mori. Mesačná krajina s kontrastom bielej soli, červenkastých skál a modrej oblohy vytvára jedinečný pohľad, aký inde neuvidíte.

Kúpanie v lokalite Pedra de Lume pripomína kúpeľ v Mŕtvom mori
Kúpanie v lokalite Pedra de Lume pripomína kúpeľ v Mŕtvom mori  (Zdroj: Shutterstock.com)

Na severozápade ostrova vás prekvapí jeho divoká tvár. Lávové pobrežie tu bičuje Atlantik a vytvára pôsobivé prírodné bazény v skalách. Lokalita má názov Buracona a je súčasťou chránenej krajinnej oblasti. Prírodnou atrakciu č. 1 je tu morská jaskyňa Blue Eye, v ktorej voda pri správnom svetle pripomína rozžiarené modré oko.

Buracona, drsné pobrežie so skalnými formáciami na ostrove Sal
Buracona, drsné pobrežie so skalnými formáciami na ostrove Sal  (Zdroj: Shutterstock.com)

Ak túžite po objavovaní, vyskúšajte jazdu na štvorkolkách naprieč ostrovom. Trasa vedie cez púštne duny, soľné polia aj malé rybárske dedinky. Z výšky zas môžete Sal obdivovať pri jazde na zipline dráhe v pohorí Serra Negra. Počas zjazdu si vychutnáte pohľad na panorámu Atlantiku a tmavé lávové svahy, ktoré pripomínajú mesačný povrch.

Tip na hotel: 5* Royal Horizon Ponta Sino

Úplne nový hotel Royal Horizon Ponta Sino leží priamo pri pláži Santa Maria, približne 20 minút chôdze od centra mesta. Rozsiahly rezort pozostáva z viacerých budov, niektoré poskytujú ubytovanie s priamym vstupom do bazéna. Tešiť sa môžete na all inclusive služby, bohatý animačný program a večernú zábavu. Vychytávkou je bazén s morskou vodou a pieskom na dne. Hotel je vhodný pre páry aj rodiny s deťmi.

Boa Vista, oáza pokoja s nekonečnými plážami

Ostrov Boa Vista je po Sale druhou najnavštevovanejšou destináciou Kapverd. Preslávil sa svojimi nekonečnými plážami a púštnou krajinou, aká nemá v Atlantiku obdobu. Oslovuje cestovateľov, ktorí hľadajú skutočný únik od civilizácie. Pláže sú tu poloprázdne a namiesto davov turistov si tu vychutnáte jedinečnú atmosféru s “heslom no stress”.

Prírodným pokladom ostrova je divoká pláž Santa Monica, ktorá sa považuje za najkrajšiu na Kapverdách. Táto 18 km dlhá piesočná línia ponúka nedotknuté pobrežie bez hotelovej zástavby, nádherné tyrkysové more a absolútny pokoj. Na jej západnom okraji sa nachádza prírodná rezervácia Morro de Areia, kde hniezdia morské korytnačky aj vtáky.

Santa Monica na ostrove Boa Vista je najkrajšia pláž Kapverd
Santa Monica na ostrove Boa Vista je najkrajšia pláž Kapverd  (Zdroj: Shutterstock.com)

Hlavným mestom ostrova je mesto s koloniálnou minulosťou, Sal Rei. Pamiatok tu nenájdete veľa, no môžete sa prejsť úzkymi uličkami s pastelovými domami, vstúpiť do kostola či nakúpiť v trhových stánkoch. Večer je príjemným spestrením zájsť do barov so živou hudbou v štýle morna. Odporúčame dať si grilovaného tuniaka a ochutnať tradičné destiláty grogue či ponche, ktoré sa tu vyrábajú viac než 200 rokov.

Objavte fotogenický vrak aj hniezdiská korytnačiek

Jedným z najzaujímavejších miest ostrova Boa Vista je vrak lode Cabo Santa Maria, ktorý viac než 50 rokov odpočíva severne od hlavného mesta Sal Rei. Leží na opustenej pláži Praia de Atalanta, kam sa dostanete terénnym autom počas organizovaného výletu. Rozlámaný španielsky parník s pozadím tyrkysovej vody patrí k najfotografovanejším miestam Kapverd.

Vrak lode Cabo Santa Maria je najfotografovanejším miestom ostrova Boa Vista
Vrak lode Cabo Santa Maria je najfotografovanejším miestom ostrova Boa Vista  (Zdroj: Shutterstock.com)

Vo vnútrozemí láka dobrodruhov púšť Viana s jemným saharským pieskom, ktorý sem prinášajú vetry z Afriky. Duny tu menia tvar každý deň a vytvárajú snovú krajinu. Môžete sem vyraziť na štvorkolkách, vyskúšať si sandboarding a odniesť si krásne zábery zlatistého západu slnka.

Najkrajším zážitkom na Boa Viste je pozorovanie jednej z najväčších populácií morských korytnačiek Caretta caretta na svete. Od júna do októbra na viacerých plážach vychádzajú tisíce samíc z oceánu, aby v noci nakládli vajíčka do piesku. Svedkom zrodenia života sa môžete stať aj vy v sprievode licencovaných ochranárov počas nočných exkurzií.

Santa Monica na ostrove Boa Vista je najkrajšia pláž Kapverd
Santa Monica na ostrove Boa Vista je najkrajšia pláž Kapverd  (Zdroj: Shutterstock.com)

Tip na hotel: 4,5 * Occidental Boavista Beach  

Rezort Occidental Boavista Beach (ex. Royal Horizon) sa nachádza na pokojnom západnom pobreží ostrova, priamo pri pláži Praia de Chaves. Rozľahlý areál s nízkymi budovami ponúka výhľady na oceán, veľký bazénový komplex, reštaurácie, bary aj športové aktivity. Poteší vás aj krásna udržiavaná záhrada a pokojná zóna na oddych. Pre príjemnú atmosféru, ktorá v hoteli prevláda, si hotel obľúbili páry i rodiny s deťmi.

Využite výhody first minute zájazdov

Kapverdy sú celoročnou dovolenkovou destináciou a teplé, suché a slnečné počasie tu na vás čaká v zime ako aj v lete. V súčasnosti sa najviac oplatí využiť ponuku Kapverdy first minute so zájazdmi na letnú sezónu 2026. V CK Kartago Tours si môžete objednať dovolenku na Kapverdských ostrovoch s výhodnými First Minute zľavami, vrátane atraktívnych benefitov.

Vysvetľuje Alica Šipošová, hovorkyňa CK Kartago Tours:

„Najvýhodnejšie First minute zľavy platia do konca novembra. Počas tejto akcie si klienti môžu rezervovať zájazd za výhodné ceny, vyberajú z najširšej ponuky hotelov a termínov a navyše môžu využiť nízku zálohu či možnosť bezplatného storna v období 45-30 dní pred odletom. Je to pohodlný a bezpečný spôsob, ako mať letnú dovolenku istú a za výhodnejšiu cenu.“

Leťte na nespútané Kapverdy s CK Kartago Tous

Ak hľadáte exotiku bez masového turizmu a nechcete stráviť polovicu dňa v lietadle, Kapverdy sú skvelá voľba. Ponúkajú pokoj, široké pláže, romantické západy slnka, vodné športy aj nevšedné výlety.

S CK Kartago Tours sa na ostrov Sal dopravíte priamym letom z Bratislavy približne za 8 hodín, na ostrov Boa Vista dokonca o niečo rýchlejšie, za zhruba 6,5 hodiny. Inšpirujte sa v sekcii Kapverdy a vyberte si z ponuky kvalitných all inclusive hotelov priamo na najkrajších pieskových plážach.

