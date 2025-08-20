Medzinárodný trestný súd považuje nové sankcie USA za útok na svoju nezávislosť

HAAG - Medzinárodný trestný súd (ICC) v stredu odsúdil nové sankcie USA voči svojim ďalším štyrom sudcom a prokurátorom a označil ich za „zjavný útok“ na svoju nezávislosť. Informovala o tom agentúra AFP.
Znepokojenie v súvislosti s týmto rozhodnutím USA vyjadrilo v stredu aj Francúzsko. Medzi sankcionovanými je aj francúzsky sudca Nicolas Guillou. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio vo svojom vyhlásení k novému kolu sankcií obvinil ICC z „politizácie, zneužívania moci, ignorovania suverenity USA a nelegitímneho súdneho zasahovania“. Označil ho tiež za hrozbu pre národnú bezpečnosť a nástroj právnej vojny proti USA a ich blízkemu spojencovi - Izraelu.
Štyria sankcionovaní jednotlivci – Kimberly Prostová z Kanady, Nicolas Guillou z Francúzska, Nazhat Shameem Khan z Fidži a Mame Mandiaye Niang zo Senegalu – sa podľa Rubia podieľali na snahe ICC „vyšetrovať, zatýkať, zadržiavať alebo súdiť občanov USA či Izraela bez súhlasu týchto štátov“.
Zmrazenie majetku a zákaz obchodovania
Majetok týchto štyroch osôb v USA bude zmrazený a americkým spoločnostiam a občanom nebude umožnené s nimi obchodovať, doplnila AFP. Rozhodnutie o zákaze vstupu týchto osôb na územie USA nepadlo, píše sa v správe AFP. V júni Washington uvalil sankcie na iných štyroch sudcov ICC. Cestu pre tieto opatrenia otvoril vo februári prezident USA Donald Trump, keď podpísal príslušné výkonné nariadenie, pričom ICC so sídlom v Haagu obvinil zo zneužívania právomocí.
Medzinárodný trestný súd existuje od roku 2002 a stíha najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Jeho členmi sú všetky členské štáty EÚ. USA, Izrael a Rusko nie sú signatármi Rímskeho štatútu, a preto nie sú členmi Medzinárodného trestného súdu a jeho jurisdikcia sa na ne automaticky nevzťahuje.