Priame varovanie od USA: Európa sa zahráva s ohňom, bez mierovej dohody vám hrozí ruský útok

KYJEV – Diplomati západných krajín, ktorí sa počas minulého týždňa stretli v Kyjeve spoločne so zástupcami USA, dostali od Bieleho priame varovanie. Mier na Ukrajine je na spadnutie, no Kyjev ani Európa nesúhlasia s plánom pre Ukrajinu, ktorú vypracoval tím okolo amerického prezidenta Donalda Trumpa. Európa prišla dokonca s vlastným návrhom. Washington ale varuje, že v prípade pokračovania vojny, už nehrozí nebezpečenstvo len Ukrajine.
Počas stretnutia v ukrajinskom Kyjeve medzi zástupcami USA a európskych krajín, padlo veľmi prekvapivé a priame varovanie. Minister armády USA Dan Driscoll povedal, že ich "jednotky čelia na bojisku zúfalej situácii a proti ruským silám utrpia (skôr, či neskôr) bezprostrednú porážku".
Moskva posilňuje letecký arzenál
V priamom kontexte s týmto zhodnotením preto navrhol, aby radšej spoločne s Ukrajinou súhlasili s mierovým plánom, ktorý už skôr vypracoval Washington. Informuje o tom The New York Times. Rusi totiž posilňujú svoj letecký arzenál, s čím museli súhlasiť aj európski zástupcovia. Potvrdila to aj správa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby. Moskva v súčasnosti ročne montuje približne 2 900 rakiet, pričom spomína systémy Kinžal aj Iskander.
"Rusi vyrábajú oveľa viac rakiet, ako vypúšťajú. Moskva možno len dopĺňa zásoby pre pripravované konflikty mimo Ukrajiny, prípadne sa chystá na veľký rozhodujúci útok," povedal pre NBC News Fabian Hoffmann, expert na raketové systémy z Univerzity v Osle.
Obavy z rozšírenia konfliktu za hranice Ukrajiny
Nasledovala polemika o tom, že so stúpajúcim počtom ruských rakiet by sa mohol konflikt rozšíriť aj za hranice Ukrajiny. Po prijatí dohody a následnom zastavení všetkých bojov, by už ale Rusi nemali žiadnu výhovorku v prípade zásahu územia v Európe.
Neochota prijať americký plán na ukončenie vojny je pre Kyjev a Európu zjavná. Obe strany hovoria, že USA v dohode prakticky schvaľujú veľké ruské nároky. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio mal navyše podľa POLITICO Európe povedať, že USA chcú vidieť najprv podpísanú mierovú dohodu a až potom budú garantovať nejaké bezpečnostné záruky.
Priamy odkaz pre Ukrajinu
Posolstvo pre Ukrajinu od Driscolla znelo, že prehráva. "Mali by ste prijať dohodu teraz, kým sa vaša pozícia ešte nezhorší. Rusi stupňujú vzdušné útoky a majú schopnosť bojovať donekonečna. Obranný priemysel USA nie je schopný dodať Kyjevu dostatok rakiet na ochranu obyvateľov a infraštruktúry," zhrnul.
Ruský prezident Vladimir Putin označil americký plán za možný základ budúcoročných mierových dohôd. Rusko je podľa neho pripravené potvrdiť, že nemá v úmysle napadnúť Európu. Rusi však mali podobné vyhlásenia aj pred spustením "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine.