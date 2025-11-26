Prezident Trump otvorene SÚHLASÍ so svojím vyslancom Witkoffom: Predá Ukrajinu Rusom, to obchodník robí!

WASHINGTON – Americký návrh pre Kyjev, ktorý by priniesol koniec vojny na Ukrajine, sa stretol s veľkými výhradami na strane samotnej Ukrajiny aj Európy. Za USA vyjednáva s Ukrajinou zvláštny vyslanec Bieleho domu, ktorému prezident USA úplne dôveruje. Práve z jeho strany mal prísť pre Rusov návrh, ako vyjednávať v rámci mierovej dohody.
V polovici októbra prebehol medzi špeciálnym vyslancom USA pre Ukrajinu Stevom Witkoffom a poradcom ruského prezidenta Jurijom Ušakovom rozhovor, ktorý vypovedal o súčasných vzťahoch na medzinárodnej scéne a pokusu o dosiahnutie mieru na Ukrajine.
K stretnutiu sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump, ktorý ho videl zo záznamu. Médiám na palube Air Force One len zopakoval ponuku svojho vyslanca, ktorá hovorila o tom, že "Ukrajina odstúpi územie Doneckej oblasti Ruskej federácii".
"Síce som nebol priamo na mieste, ale toto je veľmi štandardná forma vyjednávania. S plnou vážnosťou si viem predstaviť, že presne toto navrhuje (Witkoff) aj Ukrajine. Každá strana získa, ale musí aj obetovať," povedal Trump.
Následne sa jasne vyjadril, že (Witkoff) predá Ukrajinu Rusku. "To človek, ktorý dojednáva dohody (obchodník), robí," hovorí americký prezident.
(He’s got to sell Ukraine to Russia. That’s what a dealmaker does.)
Slovo "sell", ktoré použil Trump pred novinármi, doslova znamená "predať".
Reakcia Ukrajiny
Prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti napísal, že sa vedie "konštruktívny dialóg", kde sa obe strany snažia o ukončenie vojny, potom by už nemali prebiehať "žiadne raketové útoky" na Ukrajinu, pričom "dosiahnuť to vedia len tí silní, preto tak veľa závisí na (ďalších krokoch) USA".
"Rusko začalo vojnu a musí ju aj ukončiť," povedal na záver ukrajinský prezident.