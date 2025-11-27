ŠKANDÁL oceňovanej učiteľky: Natočilo ju vlastné dieťa, ako MLÁTI syna! Chlapec plakal od bolesti, nasledovala VÝPOVEĎ

MOBILE - Určite ste sa už ako rodičia ocitli v situácii, keď ste boli s nervami kvôli vlastným deťom úplne na hranici. V najhoršom prípade väčšina dospelých začne kričať, deťom niečo zakážu, alebo ich ratolesti dostanú výchovnú. Táto matka to ale očividne prehnala. Horšie je, že v práci je obklopená deťmi celý deň.
Keď sú rodičia rozladení kvôli deťom, ktoré nepočúvajú, prichádza krik a nárek. V hroších prípadoch dostanú ich ratolesti výchovnú v podobe fyzickej bolesti. Táto matka z amerického štátu Alabama, ale konala veľmi prehnane. Ako píše FOX10, svojho syna (12) bila opaskom a ťahala ho za vlasy.
Bila ho opaskom
Horšie v tomto prípade bolo, že matka Nicole Staplesová bola učiteľkou prvého stupňa miestnej základnej školy Cottage Hill Christian Academy. Na videu začne po synovi kričať, že mu nie je ľúto, čo spravil zrejme tesne predtým, inak by nespravil takú kravinu. Potom ho prehne cez kreslo a niekoľkokrát ho udrie opaskom po zadku. Chlapec kričí od bolesti, no matka pokračuje.
(Nevhodné pre citlivé povahy)
Chlapec dostal najmenej 20 úderov. Keď matka učiteľka skončí, chytí syna za vlasy a povie mu, aby vypadol. Na konci ešte sama povie, že ho potrestala za jeho útek k susedom.
Video poslali do školy, matka putovala do väzenia
V dome boli v čase bitky ešte ďalšie dve deti. Nie je jasné, kto video natočil, ale do školy ho poslal najstarší syn Jackson, ktorý už s rodičmi nebýva. "Nemal som pocit, že by mala pracovať v škole, alebo robiť niečo podobné mojím malým bratom. Ku mne sa takto správala celý život," povedal Jackson Staples pre stanicu FOX 10.
Škola napokon učiteľku Staplesovú prepustila. Incident začala riešiť aj polícia. Miestny šerif Paul Brunch sa vyjaril, že takýto prístup bol za hranicou akejkoľvek nastavenej výchovy. "To, že iná osoba v dopmácnosti mala potrebu natočiť takéto video, vypovedá o mnohých veciach," doplnil. Mladší dvaja synovia teraz bývajú u tety v okrese Baldwin.
Obvinenú polícia zadržala, ale ešte v ten istý deň (streda 26. november) zaplatila kauciu 7 500 dolárov. Z väznice Metro Jail odišla na golfovom vozíku.