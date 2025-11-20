BRUTÁLNY útok žiaka: Učiteľka (62) skončila v nemocnici! ŠOKUJÚCA reakcia riaditeľky, delikventa doslova ZACHRÁNILA!

TORUŇ – Súčasná výchova na školách sa vo veľa prípadoch vymyká štandardom, na aké boli zvyknutí naši rodičia, alebo staršie ročníky. Rovnaký trend cítiť bohužiaľ aj v zahraničí. V centrálnej časti Poľska došlo v jednom z okresných miest k hádke medzi učiteľkou a žiakom. To, čo nasledovalo, by si nikto nedovolil. Oveľa horší však bol postoj samotnej riaditeľky školy.
Vyučovanie starších ročníkov na základných a stredných školách môže prinášať nepredvídané reakcie. O jednu takú sa postaral žiak strednej školy v poľskej Toruni (170 km južne od Gdansku). Ten mal počas hodiny informatiky surovo napadnúť učiteľku (62). Informuje o tom denník Onet.
Tažké zranenia
Incident sa odohral v stredu 12. novembra. Žiak (18) okolo 9:00 dostal zrejme menší amok. Učiteľka po jeho útoku skončila s viacnásobnými poraneniami hlavy a s natrhnutou perou. Do školy po ňu musela prísť záchranka a v nemocnici ju hospitalizovali.
Prípad sa riešil dlhšiu dobu. V čase incidentu bolo v triede okrem učiteľky len päť žiakov. Riaditeľka strednej školy Agniezska Ostrowska pre Gazeta Wyborcza povedala, že mladík bol na poslednom mieste medzi jej podozrivými. Nikdy predtým sa u neho nemalo prejaviť žiadne znaky agresívneho správania.
V Poľsku platia pravidlá, kedy za incident tohto typu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky. Mladík mal v dobe napadnutia a ublíženia na zdraví už 18 rokov. Riaditeľka teda zvolala učiteľskú radu, kde padlo jednomyseľne rozhodnutie a žiaka vyradili zo zoznamu študentov školy.
Riaditeľka ho neodpísala
Pre študenta to bol najprísnejší možný trest. Z hľadiska rozsahu incidentu a následkov pre učiteľku, však nikto z jej kolegov nepochybuje o správnom postupe v prípade vylúčenia žiaka. "Každý študent našej školy má právo na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Agresívne správanie však za žiadnych okolností netolerujeme," zdôraznila riaditeľka. Rodičia delikventa sú taktiež zhrození z toho, čo vykonalo ich dieťa.
Školy majú podľa Ostrowskej nielen deti vzdelávať, ale aj dbať aj na ich výchovu. Prevýchova tohto chlapca je podľa nej možná. "Každý by mal dostať druhú šancu, a najmä niekto, kto v minulosti neprejavoval problematické správanie. Myslím, že to bol ojedinelý incident. Tohto mladého muža nemožno ešte úplne odpísať," skonštatovala.
Študenta (18) tzadržala polícia, ktorú privolali do školy. Učiteľka mu mala viackrát dohovoriť, že úlohu spravil nesprávne, za čo ju následne fyzicky napadol.