HROMADNÁ BITKA v pizzerii: Vzduchom lietali päste a stoličky, jedného z policajtov trafili do HLAVY!

NEW JERSEY – Počas pokojnej noci v jednej z mestských štvrtí amerického štátu New Jersey vypukla v pizzerii hromadná bitka. Po privolaní policajných zložiek sa situácia nielenže neupokojila, ale k zraneniam prišli aj muži zákona. Keď prišlo napokon ku zatýkaniu, vzduchom letela stolička.
Počas uplynulého víkendu narušila pokojnú noc v New Jersey hromadná bitka. V miestnej pizzerii Domino's vo štvrti Glassboro začali zákazníci najprv po sebe kričať a potom lietali päste. Polícia bola privolaná na miesto činu krátko pred 3:00 miestneho času, no ani muži zákona nedokázali situáciu dostať pod kontrolu.
Napadli policajta
Ako píše New York Post, počas chaotickej hromadnej bitky prišiel jeden z policajtov k zraneniam. Stalo sa tak v čase, keď zatýkali dvoch podozrivých. Tí mali ale zdvihnúť najbližšiu stoličku a hodiť ju po policajtovi. "Keď (útočníci) následne utekali z miesta činu, pôsobili mimoriadne hystericky," uviedla polícia v hlásení.
Bezpečnostné kamery vo vnútri pizzerie odhalili mnoho zákazníkov, pričom niektorí mali oblečené halloweenske masky. Dve dievčatá stoja na stole a ďalšie na stoličke vedľa nich. Všetky si pritom natáčajú niečo mimo záberu kamier.
Kúsok od nich dvaja mladíci dvíhajú červenú pastovú stoličku s kovovým rámom. Keď ju následne hodia, spustí sa chaos a s kamarátmi sa snažia utiecť popri pokladni preč.
"Zatiaľ čo privolaní policajti sa snažili zatknúť viacero podozrivých, dvaja mladí muži čiernej pleti zdvihli stoličku a hodili ju po nich, pričom jedného policajta trafili do zadnej časti hlavy," uviedla polícia a prosí verejnosť o identifikáciu útočníkov. Zdravotný stav policajta nie je známy.