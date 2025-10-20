Pondelok20. október 2025, meniny má Vendelín, zajtra Uršuľa

Veľká BITKA na stužkovej: Vzduchom lietali päste aj poháre! Niekoľko ľudí skončilo v nemocnici

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

TÁBOR – Maturitný ples, alebo stužková, patrí k významným okamihom dospievajúcich ľudí. Práve počas tohto večera študenti obdržia stužky, ktoré symbolizujú, že ich čaká posledný ročník na strednej škole. V českom meste Tábor sa ale táto významná udalosť zmenila na veľkú bitku, po ktorej niekoľko ľudí muselo ísť do nemocnice.

Maturitný ples v českom meste Tábor sa zmenil na katastrofu. V miestnom hoteli Palcát sa okolo 22:00 spustila hromadná bitka. Vzduchom začali lietať päste aj veľké poháre zo skla. Na miesto bola privolaná polícia. 

"Polícii sa podarilo konflikt medzi mladými ľuďmi upokojiť zhruba do hodiny. Zistili totožnosť desiatich osôb, ktoré boli do konfliktu zapojené. Jeden z účastníkov musel ísť do nemocnice na zašitie hlavy, ďalší štyria tam skončili tiež s reznými zraneniami od rozbitých pollitrákov," uviedol pre Novinky hovorca českej polície Jiří Matzner.

Ako polícia neskôr uviedla, zatiaľ nie je jasné, čo bitku vyprovokovalo, no s najväčšou pravdepodobnosťou tu zohral svoju rolu alkohol. Všetkých zúčastnených čaká výsluch, na ktorom vyšetrovateľom vysvetlia čo bitku vyvolalo, kto začal a kto koho napadol. 

Viac o téme: ČRTáborMaturitný plesŠkolaKrimiSužkováHotel Palcát
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Mladík zo Sydney, ktorý
Scéna ako z HORORU: Polonahý mladík visel vo vlaku ako bábka! Priviazali ho len popruhmi a lepiacou páskou
Zahraničné
STREĽBA v Česku! Hlásia
STREĽBA v Česku! Hlásia dvoch mŕtvych a jedného zraneného
Zahraničné
Voľby u našich susedov
Voľby u našich susedov poznačila vážna tragédia: Muž vyskočil z okna základnej školy a na mieste zomrel!
Zahraničné
OTRASNÝ prípad pokusu o
OTRASNÝ prípad pokusu o vraždu: Mladý študent (18) pridal strýkovi do polievky jed! TOTO mu prekážalo
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

SEXUÁLNE harašenie v Inkognite! Slávik to rozbalil: Vytiahol svoju PORNO minulosť
SEXUÁLNE harašenie v Inkognite! Slávik to rozbalil: Vytiahol svoju PORNO minulosť
Prominenti
Riaditeľka Krajskej knižnice Pavla Orzságha Hviezdoslava v Prešove: Na začiatku mala knižnica 700 kníh, teraz ich má okolo 140-tisíc
Riaditeľka Krajskej knižnice Pavla Orzságha Hviezdoslava v Prešove: Na začiatku mala knižnica 700 kníh, teraz ich má okolo 140-tisíc
Správy
Barbora Andrešičová z Dunaja je ako chameleón: Na ulici by ste ju sotva spoznali
Barbora Andrešičová z Dunaja je ako chameleón: Na ulici by ste ju sotva spoznali
Prominenti

Domáce správy

TEST vanilkových jogurtov: Jeden
TEST vanilkových jogurtov: Jeden získal takmer plný počet bodov
hashtag.sk
Fico rokoval v Spojených
Fico rokoval v Spojených arabských emirátoch: Debata bola o posilnení bilaterálnej spolupráce s tamojším prezidentom
Domáce
Progresívne Slovensko pozýva Šutaja
Progresívne Slovensko pozýva Šutaja a ministra spravodlivosti na mimoriadny výbor: Dôvodom je rastúca kriminalita
Domáce
Viac než 800 hostí z Európy aj sveta: Technická univerzita v Košiciach odštartovala Ulysseus Košice Week
Viac než 800 hostí z Európy aj sveta: Technická univerzita v Košiciach odštartovala Ulysseus Košice Week
Košice

Zahraničné

Mladík zo Sydney, ktorý
Scéna ako z HORORU: Polonahý mladík visel vo vlaku ako bábka! Priviazali ho len popruhmi a lepiacou páskou
Zahraničné
Bulharsko zvažuje výnimku pre
Bulharsko zvažuje výnimku pre Putinov let na summit s Trumpom v Maďarsku
Zahraničné
NASA hľadá nové ponuky
NASA hľadá nové ponuky pre misiu na Mesiac: Nechce zaostávať, chce konkurovať spoločnosti SpaceX
Zahraničné
Veľká BITKA na stužkovej:
Veľká BITKA na stužkovej: Vzduchom lietali päste aj poháre! Niekoľko ľudí skončilo v nemocnici
Zahraničné

Prominenti

Potvrdené! Zuzana Belohorcová priznala
Potvrdené! Zuzana Belohorcová priznala KRACH manželstva: Prvé slová!
Domáci prominenti
Speváčka pesničiek pre deti
Speváčka pesničiek pre deti oznámila krásnu novinku: Stane sa mamou!
Zahraniční prominenti
Jaro Slávik v relácii
SEXUÁLNE harašenie v Inkognite! Slávik to rozbalil: Vytiahol svoju PORNO minulosť
Domáci prominenti
SMUTNÁ správa: Vo veku
SMUTNÁ správa: Vo veku 90 rokov zomrel legendárny slovenský básnik
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Šokujúci objav pod vlastným
Šokujúci objav pod vlastným domom: Muž objavil temné miestnosti, ktoré by ste nechceli navštíviť! Krv, pleseň... HRÔZA!
Zaujímavosti
Najväčšie raňajkové omyly: Čo
Najväčšie raňajkové omyly: Čo vyzerá zdravo, ale nie je
vysetrenie.sk
Vtáky si vyberajú svoje
Vtáky si vyberajú svoje obľúbené autá: Patrí medzi ne aj to vaše? Zistite, ktoré značky a farby sú najohrozenejšie!
Zaujímavosti
Disney by sa mohol
Disney by sa mohol učiť: VIDEO Zásnuby ako z rozprávky, DOSLOVA! Videli ste už niečo dojemnejšie?
Zaujímavosti

Dobré správy

Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk

Ekonomika

Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!
Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!
Dlho očakávaná pomoc je na ceste: Erik Tomáš predstavil opatrenia, ktoré pomôžu tisíckam rodín!
Dlho očakávaná pomoc je na ceste: Erik Tomáš predstavil opatrenia, ktoré pomôžu tisíckam rodín!
Lietadlo bez okien ako budúcnosť lietania? Prekvapí vás svojím luxusom! (foto)
Lietadlo bez okien ako budúcnosť lietania? Prekvapí vás svojím luxusom! (foto)
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!

Šport

Petra Vlhová: Program, výsledky a kalendár v olympijskej sezóne 2025/2026
Petra Vlhová: Program, výsledky a kalendár v olympijskej sezóne 2025/2026
Petra Vlhová
Ester Ledecká si musela vybrať: Niekoľkokrát som si poplakala, topiaci sa aj slamky chytá
Ester Ledecká si musela vybrať: Niekoľkokrát som si poplakala, topiaci sa aj slamky chytá
ZOH 2026 Miláno Cortina
Priamy búrlivák českého futbalu: Hašeka nenechali pracovať, išli po ňom a nedali mu pokoj
Priamy búrlivák českého futbalu: Hašeka nenechali pracovať, išli po ňom a nedali mu pokoj
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Najnovšie vydania rebríčkov: Šramková jasnou slovenskou líderkou, Klein si mierne polepšil
Najnovšie vydania rebríčkov: Šramková jasnou slovenskou líderkou, Klein si mierne polepšil
WTA

Auto-moto

TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Prečo je práve jeseň ideálny čas na zmenu práce? Toto by ste mali vedieť, kým sa rozhodnete!
Prečo je práve jeseň ideálny čas na zmenu práce? Toto by ste mali vedieť, kým sa rozhodnete!
Získaj prácu
Zvýšte si šance na povýšenie: Takto sa pripravíte na výročné hodnotenie v práci
Zvýšte si šance na povýšenie: Takto sa pripravíte na výročné hodnotenie v práci
Kariérny rast
Slovnaft Montáže a opravy: Skvelá práca pre mechanikov
Slovnaft Montáže a opravy: Skvelá práca pre mechanikov
Zaujímavé pracovné ponuky
Zvažujete zmenu práce? Týchto 5 signálov vám napovie, že je ten správny čas!
Zvažujete zmenu práce? Týchto 5 signálov vám napovie, že je ten správny čas!
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Najlepšie jogurtové rezne: Mäkké, chrumkavé a hotové za chvíľu
Najlepšie jogurtové rezne: Mäkké, chrumkavé a hotové za chvíľu
Výber receptov
Recept na halloweenske čokoládové donuty pre mini maškrtníkov
Recept na halloweenske čokoládové donuty pre mini maškrtníkov
Buchty a šišky

Technológie

Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Veda a výskum
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Armádne technológie
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Veda a výskum
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Veda a výskum

Bývanie

To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro

Pre kutilov

Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži pôsobia extrémne sebavedome, no vnútri túžia po prijatí: Boja sa lásky a vlastného zlyhania
Partnerské vzťahy
Títo muži pôsobia extrémne sebavedome, no vnútri túžia po prijatí: Boja sa lásky a vlastného zlyhania
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mladík zo Sydney, ktorý
Zahraničné
Scéna ako z HORORU: Polonahý mladík visel vo vlaku ako bábka! Priviazali ho len popruhmi a lepiacou páskou
Veľká BITKA na stužkovej:
Zahraničné
Veľká BITKA na stužkovej: Vzduchom lietali päste aj poháre! Niekoľko ľudí skončilo v nemocnici
Nenávisť vo vlaku: Rusky
Zahraničné
Nenávisť vo vlaku: Rusky hovoriaci muž útočil na Ukrajinku s dieťaťom! Kričal, aby vypadli z vagóna
Neuveriteľná scéna na diaľnici
Domáce
Neuveriteľná scéna na diaľnici v Bratislave: Muž vystúpil z auta, pred všetkými vytiahol svoju pýchu a ...

Ďalšie zo Zoznamu