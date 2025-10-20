Veľká BITKA na stužkovej: Vzduchom lietali päste aj poháre! Niekoľko ľudí skončilo v nemocnici

TÁBOR – Maturitný ples, alebo stužková, patrí k významným okamihom dospievajúcich ľudí. Práve počas tohto večera študenti obdržia stužky, ktoré symbolizujú, že ich čaká posledný ročník na strednej škole. V českom meste Tábor sa ale táto významná udalosť zmenila na veľkú bitku, po ktorej niekoľko ľudí muselo ísť do nemocnice.
Maturitný ples v českom meste Tábor sa zmenil na katastrofu. V miestnom hoteli Palcát sa okolo 22:00 spustila hromadná bitka. Vzduchom začali lietať päste aj veľké poháre zo skla. Na miesto bola privolaná polícia.
"Polícii sa podarilo konflikt medzi mladými ľuďmi upokojiť zhruba do hodiny. Zistili totožnosť desiatich osôb, ktoré boli do konfliktu zapojené. Jeden z účastníkov musel ísť do nemocnice na zašitie hlavy, ďalší štyria tam skončili tiež s reznými zraneniami od rozbitých pollitrákov," uviedol pre Novinky hovorca českej polície Jiří Matzner.
Ako polícia neskôr uviedla, zatiaľ nie je jasné, čo bitku vyprovokovalo, no s najväčšou pravdepodobnosťou tu zohral svoju rolu alkohol. Všetkých zúčastnených čaká výsluch, na ktorom vyšetrovateľom vysvetlia čo bitku vyvolalo, kto začal a kto koho napadol.