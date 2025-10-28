Školáka (14) surovo zbili rovesníci, skončil s otrasom mozgu! Všetko si NATÁČALI, videla to aj jeho matka

OSTRAVA – Ohavný a krutý čin otriasol širokou verejnosťou českého mesta Ostrava. Za bieleho dňa pri obytných domoch napadlo niekoľko školákov svojho rovesníka. Obkľúčili ho zo všetkých strán a surovo ho zbili. Všetko si okrem toho natáčali na video. Prípad už prebrala polícia.
Útok za bieleho dňa a priamo na ulici. Šestica chlapcov sa pustila do školáka (14). Chlapca kopali do tváre, rebier aj brucha. Celý útok si pritom nahrali a zdieľali na sociálnych sieťach. Ako prvá o tom informovala CNN Prima News. K videu sa dostala aj matka napadnutého chlapca. Incident ihneď nahlásila na polícii.
Dvakrát volal mame
"Syn si šiel von zahrať futbal. Bohužiaľ tam ale nedošiel. Zhruba 10 minút po tom, ako odišiel mi volal, kedy má byť doma. Pritom to vedel. Nenapadlo mi, že sa niečo deje. Prešlo ďalších 10 minút a zase mi zavolal, nech mu idem oproti. Až vtedy mi začalo dochádzať, že sa niečo deje," opisuje matka dobitého školáka Jana Nitrová.
Syn dobehol domov v roztrhanej mikine a s opuchnutou tvárou. "Plakal a hneď mi hovoril, aby som volala políciu, že ho napadli. Bolo ich šesť," doplnila nešťastná matka.
Útok sa opakoval, poznačilo ho to
K útoku malo dôjsť podľa chlapca v ostravskej Hrabůvce na chodníku pri nákupnom centre Špalíček. Podľa matky ho tam skupina chlapcov zaviedla, aby ich následne nebolo vidieť, keď ho napadli. "Bál sa ich. Na videu bolo očividné, že nevie, čo má robiť. Oni do neho neustále kopali," hovorí ďalej matka s tým, že po jednom údere mal aj spadnúť na zem a omdlieť, ale presne si to už nepamätá.
Matka ďalej prezradila, že jej syna mala rovnaká skupina chlapcov napadnúť dvakrát aj aj počas leta tohto roku. "Riešim to s políciou. O všetkom vie aj škola, ktorú môj syn navštevuje," povedala s tým, že syn skončil s otrasom mozgu.
Chlapec je podľa svojej matky oveľa viac bojazlivý. Dokonca sa bojí chodiť von osamote. Banda delikventov sa mu mala zase vyhrážať. Zháňajú mu psychológa a čaká ho ešte vyšetrenie na neurológii. Keď bude jej syn pripravený vrátiť sa do školy, je ochotná mu platiť aj taxík, ale spolieha sa skôr na stály doprovod.
Vyšetrovanie
Mladíkom hrozí za tento čin väzenie. "Útok sa odohral dňa 15. októbra a vyšetrovatelia poznajú aj mená násilníkov. Polícia spustila trestné konanie zo spáchania výtržníctva. Mladíkom hrozí rok za mrežami. Podozrivými sú neplnoleté osoby. Prípad je v štádiu vyšetrovania," informovala policajná hovorkyňa Eva Michalíková.