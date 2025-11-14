Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

Google sa chce vyhnúť pokute! Navrhuje zmeny v oblasti internetovej reklamy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Spoločnosť Google v piatok oznámila zmeny vo svojich reklamných službách s cieľom predísť riziku rozpadu pre obrovskú pokutu od Európskej komisie (EK). EK v septembri Google potrestala sumou 2,95 miliardy eur za uprednostňovanie vlastných služieb a dala mu 60 dní na vyriešenie problémov. Informuje agentúra AFP.

„Náš návrh plne rieši rozhodnutie bez rušivého rozpadu, ktorý by poškodil tisíce európskych vydavateľov a inzerentov, ktorí používajú nástroje spoločnosti Google na rast svojho podnikania,“ uviedol hovorca spoločnosti. Napriek tomu, že Google súhlasil so zmenami v oblasti reklamných technológií, s rozhodnutím EÚ nesúhlasí a proti pokute sa chce odvolať. Pokuta nahnevala aj amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil novými clami pre EÚ, ak sa potvrdí.

Najnovší plán

Internetový gigant predáva reklamu nielen na svojich webových stránkach a v aplikáciách, ale pôsobí aj ako sprostredkovateľ pre firmy, ktoré chcú umiestniť reklamu inde. To podľa Bruselu sťažilo pozíciu jej konkurentov. Spoločnosť Google v piatok uviedla, že jej najnovší plán zahŕňa okamžité zmeny produktov, ako napríklad poskytnutie možnosti vydavateľom nastaviť rôzne minimálne ceny pre rôznych uchádzačov pri používaní nástroja Google Ad Manager.

Brusel teraz posúdi tento návrh, ktorý podľa agentúry AFP prichádza v čase, keď balansuje medzi odhodlaním presadzovať svoje technologické pravidlá a opatrnosťou neprovokovať Trumpa. Vo štvrtok začala EK nové vyšetrovanie americkej spoločnosti podľa pravidiel digitálnej hospodárskej súťaže pre podozrenia, že v rebríčkoch vyhľadávania nespravodlivo posúva niektoré spravodajské médiá nižšie.

Google má problémy aj v Spojených štátoch

Google má problémy aj v Spojených štátoch. Americký federálny súd začiatkom tohto roka rozhodol v jej neprospech v súvislosti s postupmi v oblasti reklamných technológií. Spoločnosť Google sa snaží vyhnúť nútenému predaju v tomto prípade vo Virgínii a záverečné argumenty sa očakávajú v pondelok. Súd by mal rozhodnúť v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch.

Viac o téme: ZmenyInternet GoogleReklama
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Veľké plány známej spoločnosti:
Veľké plány známej spoločnosti: Údajne chystá svoju doteraz najväčšiu investíciu v Nemecku
Zahraničné
Podvodníci striehnu na každom
Podvodníci striehnu na každom kroku: Nový trik vo východnej Európe, zraniteľné môžu byť tieto mobily!
Domáce
Najväčšia banka zavádza zásadné
Najväčšia banka zavádza zásadné ZMENY! Nové podmienky vo vedení účtov, TOTO bude po novom spoplatnené
Domáce
Oliver Gorman
Desivá smrť chlapca (†12): Oliver sa pripojil k internetovej výzve! Nadýchal sa dezodorantu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Beňová a Roth Neveďalová v EP o zmenách v klimatickom práve EÚ
Beňová a Roth Neveďalová v EP o zmenách v klimatickom práve EÚ
Správy
Miriam Lexmann v EP o znižovaní emisií a zmenách v klimatickom práve EÚ
Miriam Lexmann v EP o znižovaní emisií a zmenách v klimatickom práve EÚ
Správy
Ondruš v EP o zmenách v klimatickom práve EÚ a o znižovaní emisií
Ondruš v EP o zmenách v klimatickom práve EÚ a o znižovaní emisií
Správy

Domáce správy

Dnes je pyžamový deň!
Dnes je pyžamový deň! Charitatívna organizácia chce vyjadriť solidaritu s chorými deťmi
Domáce
Finančná správa odhalila stovky
Finančná správa odhalila stovky porušení pri e-kase: V novembri skontroluje taxislužby
Domáce
Vodiči, pozor! Modernizácia D2
Vodiči, pozor! Modernizácia D2 pokračuje: Práce si vyžiadajú párhodinové obmedzenia
Domáce
Duálne vzdelávanie v Prešovskom kraji láka rekordný počet žiakov aj zamestnávateľov
Duálne vzdelávanie v Prešovskom kraji láka rekordný počet žiakov aj zamestnávateľov
Bardejov

Zahraničné

Google sa chce vyhnúť
Google sa chce vyhnúť pokute! Navrhuje zmeny v oblasti internetovej reklamy
Zahraničné
Zlé počasie v Indonézii!
Zlé počasie v Indonézii! Najmenej dve osoby zahynuli a 21 je nezvestných pre zosuvy pôdy
Zahraničné
Európska prokuratúra ukončila vyšetrovanie
Európska prokuratúra ukončila vyšetrovanie EPP! Našla dôkazy o zneužití fondov Európskej únie?
Zahraničné
Orbán otvorene: Za výnimku
Orbán otvorene: Za výnimku zo sankcií neplatíme ani cent, Trump miluje Maďarov
Zahraničné

Prominenti

Svet hudby zasiahol SMÚTOK:
Svet hudby zasiahol SMÚTOK: Zomrel Dave Burgess (†90)... Jeho nesmrteľný HIT pozná každý!
Zahraniční prominenti
Hudobný projekt Story
Hudobný comeback! Story spája hviezdy: Kňažko a Lipa opäť v akcii
Domáci prominenti
FOTO Móda z Met Gala.
Hviezdna Shakira v spoločnosti so synmi: Aha, tí sú ale fešáci!
Zahraniční prominenti
Aktuálne foto vnútri Ruby Rose
Slávna kočka zmenená na nepoznanie: Vyzerá ako chlap!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Neuveriteľná iniciatíva v Záhorskej
Neuveriteľná iniciatíva v Záhorskej Bystrici: Ako jeden projekt zmenil životy desiatok seniorov... TAKTO vyzerá v praxi!
Zaujímavosti
FOTO Tajomné svetlá na oblohe
Tajomné svetlá na oblohe z 50. rokov môžu mať prekvapivé vysvetlenie: Vedci spájajú UFO s jadrovými testami!
Zaujímavosti
Najmenej vášnivý deň v
Najmenej vášnivý deň v roku? Odborníci ho vypočítali na deň PRESNE: TENTO deň si do kalendára rozhodne neznačte
Zaujímavosti
Orgazmus pre lepší život:
Orgazmus pre lepší život: Prekvapivé zdravotné prínosy sexuálneho potešenia
vysetrenie.sk

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!

Šport

VIDEO Na Slovensku padol gól roka, nemal však platiť: Komisia rozhodcov vysvetlila dôvod
VIDEO Na Slovensku padol gól roka, nemal však platiť: Komisia rozhodcov vysvetlila dôvod
TIPOS Slovenská hokejová liga
VIDEO Cristiano Ronaldo si zarobil na veľké problémy: Koleduje si o dištanc na MS 2026
VIDEO Cristiano Ronaldo si zarobil na veľké problémy: Koleduje si o dištanc na MS 2026
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Slovan v rukách nového investora a koniec Kmotríka ml.? Šéf belasých s oficiálnym vyjadrením
Slovan v rukách nového investora a koniec Kmotríka ml.? Šéf belasých s oficiálnym vyjadrením
Niké liga
VIDEO Slováci sa priblížili k postupu na ME 2027: Do druhého polčasu akoby nastúpilo iné mužstvo
VIDEO Slováci sa priblížili k postupu na ME 2027: Do druhého polčasu akoby nastúpilo iné mužstvo
Futbalová reprezentácia do 21 rokov

Auto-moto

Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Motivácia a inšpirácia
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Rodičovstvo a práca
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Výber receptov
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín

Technológie

Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
Správy
POZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú experti
POZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú experti
Aplikácie a hry
Zabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovorilo
Zabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovorilo
Windows
Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Veda a výskum

Bývanie

Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!

Pre kutilov

Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Prehliadka Marcela Holubca W: Štýlová topmodelka Michaela Kocianová, prišla aj bývalá prezidentka Zuzana Čaputová
Slovenské celebrity
VIDEO: Prehliadka Marcela Holubca W: Štýlová topmodelka Michaela Kocianová, prišla aj bývalá prezidentka Zuzana Čaputová
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNA tragédia v bratislavskom
Domáce
MIMORIADNA tragédia v bratislavskom Ružinove: V byte našli mŕtvych manželov! Prvé detaily
Otrasná kauza šikany 11-ročného
Domáce
Otrasná kauza šikany 11-ročného dievčaťa v Miloslavove ožila: Obžalovaná Ela si vypočula rozsudok! TOTO je trest
Hitlerova DNA odhalená: Nový
Zahraničné
Hitlerova DNA odhalená: Nový dokument prepisuje históriu! TAKÁTO je pravda o jeho penise
Turecké hasičské lietadlo AT802
Zahraničné
VEĽKÉ letecké nešťastie: V Chorvátsku sa ZRÚTILO turecké lietadlo, jeho pilot zahynul! NOVÉ detaily o havárii

Ďalšie zo Zoznamu