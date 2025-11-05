Podvodníci striehnu na každom kroku: Nový trik vo východnej Európe, zraniteľné môžu byť tieto mobily!

BRATISLAVA - Užívatelia elektronických platieb a moderných technológií môžu byť paradoxne viac zraniteľní. Môžu za to šíriace sa podvody, ktoré sú práve v rozpuku vo východnej Európe.
O novom druhu podvodu informuje denník Pravda. Aj keď je Slovensko v strednej Európe, nebezpečná expanzia praktík podvodníkov môže klopať na dvere aj u nás a uši a oči na stopkách by mali mať predovšetkým užívatelia telefónov s operačným systémom Android.
Škodlivý softvér typu malér sa vám môže ľahko dostať do mobilného zariadenia a zneužiť bezkontaktnú technológiu NFC, ktorú mnohí využívajú na denné platenie v obchodoch (namiesto fyzickej karty).
Odhalených vraj bolo už viac ako 760 nebezpečných appiek. Tvária sa síce ako seriózne programy, no v realite im ide o zisk súkromných údajov. Tieto sa špecializujú na prístup do vášho internet bankingu. Malvér to robí tak, že imituje funkciu bezkontaktnej platby. Odcudziť tak môže tisíce údajov o kartách a zneužiť pri trasakciách, o ktorých nemáte ani šajnu.
Podvodníci idú s dobou! Pri TOMTO vždy zbystrite, môže vám ísť o veľa! Je známa aj najohrozenejšia skupina
Podvody tohto typu už zaznamenali u našich severných susedov v Poľsku v roku 2023. Širia sa aj ďalej, do Česka, Ruska a najnovšie aj na Slovensko. Upozornila na to aj bezpečnostná spoločnosť Zimperium. Počet útokov podľa nich rastie.
Ako to robia?
Recept útočníkov býva spravidla úspešný, najmä voči zraniteľnejším užívateľom informačných technológií a internetu. Vydávajú sa totiž za renomované mená z oblasti bankovníctva.
Ide o také mená ako:
- Centrálna banka Ruska: Rusko
- Gosuslugi (portál štátnych služieb): Rusko
- Santander Bank: Španielsko
- Kubánska úverová banka: Rusko
- Rosfinmonitoring (Federálna služba pre finančný monitoring): Rusko
- VTB banka: Rusko
- Promsvyazbank (PSB) Rusko
- Tinkoff Bank: Rusko
- Národná banka Bieloruskej republiky (NBRB) Bielorusko
- PKO Bank Polska: Poľsko
- Československá obchodná banka (ČSOB): Česká republika
- Národná banka Slovenska (NBS): Slovensko
- Bradesco Bank: Brazília
- Banka Itaú: Brazília
- Platba cez Google: USA
- ING Bank: Holandsko