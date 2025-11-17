Marek Eštok zastupoval Slovensko v Bruseli na rokovaniach: Týkali sa európskych tém aj dlhodobého financovania

Pondelok17. november 2025, meniny má Klaudia, zajtra Eugen

BRUSEL - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok v pondelok zastupoval Slovensko v Bruseli na zasadnutí Rady Európskej únie (EÚ) pre všeobecné záležitosti a na konferencii krajín Vyšehradskej skupiny venovanej viacročnému finančnému rámcu EÚ. Informoval o tom komunikačný odbor MZVEZ SR.

Eštok sa pred rokovaním Rady EÚ zúčastnil na siedmom zasadnutí Medzivládnej konferencie medzi Európskou úniou a Albánskom, na ktorom bol otvorený posledný klaster prístupových rokovaní zameraný na prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a súdržnosť. „Albánsku sa podarilo len za 13 mesiacov otvoriť všetkých šesť klastrov prístupových kapitol, čo potvrdzuje pozitívnu dynamiku prístupového procesu a umožňuje prechod do novej fázy - predbežného zatvárania kapitol. Pevne verím, že pokrok Albánska na ceste do Európskej únie bude pôsobiť motivačne aj na ostatné kandidátske krajiny,“ uviedol štátny tajomník.

Ministri a štátni tajomníci na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti rokovali o príprave decembrového zasadnutia Európskej rady, ktoré sa bude venovať vývoju na Ukrajine a Blízkom východe, viacročnému finančnému rámcu EÚ na roky 2028 až 2034, rozširovaniu, migrácii, ekonomike a otázkam konkurencieschopnosti. „Opätovne som zdôraznil potrebu nájsť efektívny a udržateľný spôsob zníženia cien energií, a to v čo najkratšom časovom horizonte, inak budeme svedkami presunu priemyselnej výroby z Európy,“ zhodnotil Eštok. Jednou z tém decembrového summitu lídrov štátov EÚ bude aj proces rozširovania. SR podľa tlačovej správy MZVEZ víta zaradenie týchto otázok medzi priority EÚ a pozitívne hodnotí, že sa prístupový proces od roku 2024 zrýchlil viac než za predchádzajúcich 15 rokov.

Cieľom je ochrana záujmov Slovenska

Zástupcovia členských štátov diskutovali o aktuálnom stave pripravovaného európskeho rozpočtu a prezentovali svoje pozície k prvej výdavkovej kapitole pre Hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, poľnohospodárstvo a vidiek. „Slovensko presadzuje priaznivé implementačné podmienky, osobitne zachovanie pravidla N+3 roky na čerpanie prostriedkov z rozpočtu EÚ, zároveň zachovanie silných a tradičných politík, ako sú politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika,“ konštatoval Eštok.

Marek Eštok sa potom zúčastnil na konferencii Vyšehradskej skupiny na Stálom zastúpení SR pri EÚ pri príležitosti 25. výročia Medzinárodného vyšehradského fondu. Zástupcovia krajín V4 na nej hovorili o význame spoločnej koordinácie pri rokovaniach o budúcom európskom rozpočte na roky 2028 až 2034. „Spoločné záujmy je možné v rámci 27 členských štátov EÚ vždy jednoduchšie presadiť, keď sa spojíme s rovnako zmýšľajúcimi partnermi, a tým získame väčšiu vyjednávaciu silu. Verím, že v rámci V4 bude prebiehať intenzívna komunikácia na všetkých úrovniach - expertnej aj politickej, aby sme presadili záujmy v prospech Slovenska a jeho občanov,“ vyhlásil v panelovej diskusii slovenský štátny tajomník.

