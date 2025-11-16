Brusel plánuje daň na nezdravé potraviny: Zamerať sa má na tuk, cukor a soľ

BRUSEL - Európska komisia (EK) zvažuje navrhnúť zavedenie dane na vysoko priemyselne spracované potraviny s vysokým obsahom tuku, cukru a soli. Vyplýva to z dokumentu, do ktorého v nedeľu nahliadla agentúra DPA.
Návrh chce EK podľa agentúry DPA predstaviť v polovici decembra a cieľom dane má byť motivovať ľudí stravovať sa zdravšie. Autori návrhu v ňom napísali, že „celoeurópska mikrodaň“ môže udržať ceny stabilné a môže viesť k zmenám v správaní spotrebiteľov bez toho, aby spôsobila neprimeranú finančnú ujmu.
Výrobcovia vraj budú motivovaní vyrábať zdravšie potraviny a výťažok z daní by mohol byť použitý na financovanie celoeurópskych programov na podporu zdravého stravovania. Eurokomisia sa opiera o zistenia, že srdcovocievne ochorenia sú v krajinách Európskej únie (EÚ) hlavnou príčinou smrti s viac ako 1,7 miliónmi prípadov ročne. Ekonomická strata z toho každý rok činí viac ako 280 miliárd eur.
Brusel mieri na zníženie civilizačných chorôb
Podľa návrhu existujú dôkazy, ktoré spájajú konzumáciu vysoko priemyselne spracovaných potravín s vyšším rizikom obezity, cukrovky a ochorení metabolizmu. Okrem zavedenia tejto dane EK počíta aj s modernizáciou legislatívy v oblasti kontroly tabaku do roku 2027 a zavedením celoeurópskeho systému hodnotenia spracovaných potravín. Európska komisia chce prostredníctvom rôznych iniciatív znížiť mieru úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia do roku 2035 o 20 percent.