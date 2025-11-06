Veľké plány známej spoločnosti: Údajne chystá svoju doteraz najväčšiu investíciu v Nemecku

BERLÍN - Americká technologická spoločnosť Google plánuje výrazne rozšíriť investície v Nemecku. Smerovať by mali do rozvoja infraštruktúry, budovania nových dátových centier a projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Informuje o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na denník Handelsblatt.
Denník vo štvrtok s odvolaním sa na interný dokument spoločnosti Google uviedol, že investičné zámery by mali byť verejnosti predstavené 11. novembra na tlačovej konferencii v Berlíne za účasti ministra financií Larsa Klingbeila. V dokumente sa uvádza, že pôjde o „doteraz najväčšie investičné plány pre Nemecko“, napísal Handelsblatt. Bližšie údaje k možnému objemu investícií denník neuviedol.
Okrem výpočtových centier má spoločnosť v úmysle rozširovať svoju vlastnú infraštruktúru v krajine. Nové kapacity majú byť zavedené v Berlíne, Mníchove a vo Frankfurte nad Mohanom, kde má spoločnosť už svoje zastúpenia, informoval ďalej Handelsblatt.