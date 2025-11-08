NEUVERITEĽNÁ tragédia! Rodičia našli syna (†7) v bezvedomí: Chlapec sa zadusil so želé cukríkmi

VARŠAVA - Vo Varšave sa odohrala tragédia. Sedemročné dieťa sa zadusilo želé cukríkmi, ktoré si vložilo do úst pred spaním. Napriek hodinovej resuscitácii záchranári chlapca nedokázali zachrániť.
K nešťastiu došlo v noci z nedele na pondelok vo Varšave. Sedemročný chlapec sa zadusil želé cukríkmi. Podľa prvotných informácií dieťa pravdepodobne vstalo počas noci, vzalo si sladkosti a s cukríkmi v ústach zaspalo. Píše o tom portál polsatnews.pl.
„Všetko nasvedčuje tomu, že chlapec si v noci vložil do úst želé cukríky a následne zaspal. Došlo k zablokovaniu dýchacích ciest,“ uviedol Piotr Owczarski z Wojvodskej stanice záchrannej služby Meditrans vo Varšave. Ráno, keď rodičia vošli do izby, našli svojho syna v bezvedomí. Na miesto okamžite privolali záchranárov, ktorí sa ho snažili oživiť. Napriek viac ako hodinovej resuscitácii sa chlapca nepodarilo zachrániť.
Polícia bola privolaná na ulicu Chełmońskiego okolo 8:15 h. „Policajti konali pod dohľadom prokurátora. Podľa predbežných zistení nešlo o cudzie zavinenie, ale o nešťastnú náhodu,“ povedala pre polsatnews.pl Małgorzata Gębczyńska z Okresného riaditeľstva polície Varšava III.