Opitá a zdrogovaná matka sa o samovraždu nepokúsila prvýkrát: Pri nehode zomrela jej osemročná dcéra

PLZEŇ – Vyšetrovanie tragickej nehody z Plzenského kraja odhalilo šokujúce pozadie. 26-ročná žena, ktorá v pondelok zrejme úmyselne narazila autom do dodávky, mala dlhodobé psychické problémy a podľa dostupných informácií v minulosti niekoľkokrát pokúsila o samovraždu. Tentoraz však vzala do auta aj svoju osemročnú dcérku.
Dievčatko po náraze utrpelo ťažké zranenia a v nemocnici zomrelo. Podľa informácií portálu Novinky.cz matka s dcérou bývali v Plzni a dlhodobo čelili zložitým rodinným aj sociálnym podmienkam. „Vlani sa rozišla s partnerom. Ten to psychicky nezvládol a skočil pod vlak,“ uviedla jedna zo susediek.
Nové zistenia potvrdzujú, že mladá žena trpela psychickými problémami a bola aj hospitalizovaná na psychiatrii. „Niekoľkokrát sa pokúsila o samovraždu. Bohužiaľ, tentoraz to skončilo až takto tragicky,“ cituje portál zdroj z jej okolia.
Náraz do dodávky a zmarený život
Tragédia sa odohrala pri obci Seč na južnom Plzeňsku, keď vodička osobného auta Peugeot 206 prešla do protismeru a čelne sa zrazila s dodávkou rovnakej značky. V aute s ňou sedela jej dcéra, ktorá utrpela ťažké zranenia. Záchranári osemročnú pacientku resuscitovali a následne ju transportovali do nemocnice, kde však svojim zraneniam podľahla. Pri nehode sa zranili aj ďalší dvaja ľudia – vodič dodávky a jeho spolujazdec.
Polícia potvrdila, že matka mala 1,8 promile alkoholu a test na drogy vyšiel pozitívne na pervitín. Vyšetrovatelia ju pôvodne obvinili z pokusu o vraždu, no po smrti dieťaťa sa právna kvalifikácia zrejme zmení na vraždu.
Podľa najnovších informácií je žena hospitalizovaná na uzavretom psychiatrickom oddelení, kde zostáva pod dohľadom lekárov aj polície. Znalci majú určiť, či bola v čase činu príčetná a teda trestne zodpovedná.