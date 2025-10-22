Obrovská rodinná tragédia: Polročný chlapček zomrel po povinnom očkovaní! Vakcína bola asi po záruke

VARŠAVA - Tragédia v poľskom meste Gąsawa otriasla verejnosťou. Šesťmesačný Gabriel zomrel niekoľko dní po povinnom očkovaní, po ktorom sa uňho objavila ťažká infekcia. Kontrola hygienikov odhalila, že niektoré vakcíny z použitej šarže mali prekročený dátum spotreby. Polícia preveruje, či aj jemu bola podaná práve taká.
Tragédia po bežnom očkovaní
Malý Gabriel absolvoval očkovanie v súkromnej klinike v meste Gąsawa, kde mu podali dve dávky podľa štandardného očkovacieho kalendára. O niekoľko hodín neskôr sa začali objavovať prvé varovné príznaky.
„Rodičia prišli na povinné očkovanie, po ktorom sa u dieťaťa rozvinuli nežiaduce reakcie,“ uviedla pre Polsat News prokurátorka Agnieszka Adamska-Okońska.
Matka si doma všimla začervenanie na nohe, presne v mieste vpichu. Spočiatku vyzeralo ako drobná alergická reakcia, no už nasledujúce ráno bola noha silne opuchnutá.
Zápal, infekcia a zlyhanie orgánov
Žena okamžite priviezla syna do nemocnice v Bydgoszczi, kde podstúpil operáciu a následne ho lekári uviedli do umelého spánku. Vyšetrenia odhalili nebezpečnú baktériu Pseudomonas aeruginosa, ktorá spôsobila ťažkú infekciu.
„Primár oddelenia mal podozrenie, že zdrojom mohla byť samotná vakcína,“ povedala pre web Fakt.pl chlapcova teta Natalia. Napriek snahe lekárov Gabrielovi zlyhali viaceré orgány a 9. októbra zomrel.
Hygienici zistili závažné pochybenie
Vyšetrovanie následne ukázalo šokujúci detail – vakcína, ktorú dostal Gabriel, mohla pochádzať zo šarže po uplynutí doby použiteľnosti. Potvrdil to hovorca hygienicko-epidemiologickej stanice v Bydgoszczi Łukasz Betański: „Zistili sme, že použitá vakcína mala prekročený dátum spotreby. Takéto prípravky sa za žiadnych okolností nesmú používať,“ zdôraznil.
Úrady už spornú šaržu stiahli z očkovacieho programu a podrobia ju ďalšiemu laboratórnemu skúmaniu.
Klinika vinu odmieta
Riaditeľka súkromnej kliniky, kde bol chlapec očkovaný, Beata Szczęsná, trvá na tom, že zatiaľ neexistuje dôkaz o súvislosti medzi podaním vakcíny a úmrtím dieťaťa. „V tejto fáze vyšetrovania nebolo preukázané, že smrť súvisí s očkovaním v našom zariadení,“ uviedla.
Definitívnu odpoveď má priniesť pitva, ktorú nariadila prokuratúra. Kriminalisti preverujú celý reťazec distribúcie vakcíny – od výrobcu až po konkrétnu ambulanciu.
Šok a otázky verejnosti
Tragický prípad vyvolal v Poľsku vlnu pobúrenia a otázok o kontrole vakcín v súkromných zariadeniach. Rodičia žiadajú prísnejšie dohľady nad skladovaním a evidenciou liekov, aby sa podobná tragédia už nikdy neopakovala.