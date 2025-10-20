AKTUÁLNE Tragédia na gymnáziu: 13-ročný chlapec zomrel po páde z okna

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM – V pondelok dopoludnia otriasla Českom tragédia. Z okna budovy miestneho gymnázia vypadol 13-ročný chlapec, ktorý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Na miesto okamžite vyrazili policajti aj záchranári, no dieťa sa už zachrániť nepodarilo.
Podľa informácií Polície Českej republiky, ktorá o udalosti informovala na sociálnej sieti X, okolnosti tragédie momentálne preverujú kriminalisti. „Po páde z okna na tamojšom gymnáziu zomrel 13-ročný chlapec. Na miesto mieria psychológovia a krízoví interventi záchranných zložiek, ktorí sú pripravení poskytnúť potrebnú pomoc rodine a žiakom školy,“ uviedli policajti.
Budova gymnázia sa nachádza na Nádražnej ulici a poskytuje štvorročné aj osemročné štúdium. Zatiaľ nie je známe, ako k pádu došlo ani či šlo o nešťastnú náhodu alebo cudzie zavinenie.
Podľa hovorkyne polície kraja Vysočina Dany Čírtkovej chlapec z okna vypadol pred 11.00 h. Hovorca záchrannej služby Petr Janáček dodal, že chlapec utrpel veľmi vážne zranenia po páde z veľkej výšky. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. „Napriek snahe záchranárov svojim zraneniam podľahol,“ citoval Janáčka server Novinky.cz.
Český minister školstva Mikuláš Bek vyjadril sústrasť rodine a blízkym zomrelého chlapca. „Chcel by som vyjadriť úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym a zároveň podporu spolužiakom, pedagógom aj všetkým, ktorých sa táto strata osobne dotkla. Ďakujem psychológom a krízovým interventom zložiek IZS, ktorí sú na mieste a poskytujú pomoc,“ napísal na sociálnej sieti X.